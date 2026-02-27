Brooke Hogan erwägt Fußfetisch-Karriere wegen der Bewertung

Brooke Hogan (37) sorgt mit einer ziemlich ungewöhnlichen Karriere-Idee für Aufsehen! Die Sängerin wandte sich jetzt in ihrer Instagram-Story an ihre Follower und fragte sie ganz offen, ob sie künftig mit Fotos ihrer Füße Geld verdienen soll. Dazu holte sich Brooke direkt Feedback aus dem Netz: Auf der Plattform wikiFEET, auf der Promis nach ihren Füßen bewertet werden, entdeckte sie, dass sie dort mit satten 4,97 von 5 möglichen Sternen fast die Bestnote abgesahnt hat. Mit dieser Entdeckung konfrontierte sie ihre Community und spielte mit dem Gedanken, daraus eine neue Einnahmequelle zu machen.

Der Hintergrund: Viele Frauen verdienen inzwischen ordentlich an Fußbildern, die sie an anonyme Käufer im Netz verkaufen. Brooke wäre damit also längst kein Einzelfall mehr. In ihrer Story ließ die Musikerin anklingen, dass aus der spaßigen Idee durchaus ein reales Business werden könnte – immerhin sei ihre Bewertung auf dem Portal schon ein echtes Pfund. Dennoch steht für Brooke offenbar nicht der schnelle Cash im Vordergrund. Laut TMZ ließ sie sich nämlich sogar bewusst aus dem Testament ihres berühmten Vaters Hulk Hogan (†71) streichen, um möglichen Zoff ums Geld innerhalb der Familie von vornherein zu verhindern. Ganz geklärt ist bisher jedoch nicht, ob sie den Schritt zum Fußfetisch-Model wirklich wagt oder es bei einem Social-Media-Experiment bleibt.

Brooke ist nicht nur als Tochter der Wrestling-Legende Hulk Hogan bekannt, sondern machte sich schon früh mit eigener Musik und Reality-TV-Auftritten einen Namen. In der MTV-Show "Hogan Knows Best" bekamen Fans damals einen Einblick in ihren Alltag an der Seite ihres Vaters und der restlichen Familie, später stand sie mit dem Spin-off "Brooke Knows Best" alleine im Mittelpunkt. In Interviews betonte Brooke in der Vergangenheit immer wieder, wie wichtig ihr Unabhängigkeit und ein eigenes Standbein seien. Das Verhältnis zu ihrem Vater beschrieb sie dabei als eng, aber von klaren Grenzen geprägt. Brooke sucht seit Jahren ihren ganz eigenen Weg abseits des ikonischen Familiennamens und probiert dabei immer wieder Neues aus – sehr öffentlich und im direkten Austausch mit ihren Fans.

Anzeige Anzeige

Instagram / mizzhogan Brooke Hogan, Tochter von Hulk Hogan

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Brooke und Hulk Hogan, 2004

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooke Hogan bei den CMT Music Awards 2019

Anzeige