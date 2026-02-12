Thriller mit Sophie Turner erobert die Amazon-Prime-Charts

Seit dem 21. Januar 2026 begeistert die düstere Crime-Serie "Steal" mit Sophie Turner (29) in der Hauptrolle die Zuschauer auf Prime Video. In der sechsteiligen Mini-Serie schlüpft die Game of Thrones-Schauspielerin in die Rolle von Zara, einer Angestellten bei einer Investmentfirma in London, deren Leben durch einen brutalen Überfall komplett aus der Bahn geworfen wird. Gemeinsam mit ihrem besten Freund Luke, gespielt von Archie Madekwe, wird sie ungewollt Teil eines gefährlichen Heist-Plans. Zeitgleich versucht DCI Rhys, verkörpert von Jacob Fortune-Lloyd, Licht in die Hintergründe der Erpressung zu bringen, wobei ihn seine eigene Vergangenheit als rückfälliger Spielsüchtiger nicht unberührt lässt.

"Steal", geschaffen von Sotiris Nikitas und inszeniert von Regisseurinnen und Regisseuren wie Rebecca Gatward und Sarah O'Gorman, hat in kürzester Zeit die Streaming-Charts erobert: Laut Luminate blieb die Serie in den letzten Wochen unter den Top 10 der meistgesehenen Serien in den USA und erreichte zeitweise sogar die Top 4. Das intensive Tempo der Serie, gepaart mit der dichten, düsteren Atmosphäre und einem Cast, der von Kritikern für sein Spiel stark gelobt wird, zieht das Publikum in seinen Bann. Zuschauer äußern sich begeistert über Sophie Turners Darstellung der Zara, während kleinere Schwächen im Drehbuch für manche in den Hintergrund rücken.

Für Sophie markiert "Steal" einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere, die durch ihren weltweiten Durchbruch in der Erfolgsserie "Game of Thrones" geprägt wurde. Private Einblicke gibt die Schauspielerin nur selten, doch in Interviews zeigt sie sich immer wieder stolz auf ihre Familie, zu der auch ihre zwei Kinder gehören. Die Zusammenarbeit mit ihren Co-Stars in "Steal" scheint besonders von einer intensiven Dynamik geprägt gewesen zu sein – ein Element, das sich laut Fans und Kritikern in der Intensität der Serie widerspiegelt und unter anderem von dem kraftvollen Zusammenspiel zwischen Turner und Madekwe profitiert.

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

Imago Sophie Turner bei der Premiere von "Do Revenge" im Vine Tudum Theater in Los Angeles, 14.09.2022

Getty Images Sophie Turner bei der Vanity Fair Oscar Party in Kalifornien