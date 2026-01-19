Erstes "Tomb Raider"-Bild von Sophie Turner spaltet Fans

Sophie Turner (29) schlüpft in die Kultrolle von Lara Croft – und das erste offizielle Bild aus der Amazon-Serie sorgt sofort für Gesprächsstoff. Auf dem Foto, das dem Magazin Kino vorliegt, steht die Schauspielerin im klassischen Abenteuer-Look, aufgenommen am Set der neuen Live-Action-Adaption, die derzeit produziert wird. Mit dabei sind unter anderem Sigourney Weaver (76), Jason Isaacs (62) und August Wittgenstein (44). Das Foto erschien jetzt parallel zu den laufenden Dreharbeiten, ein Starttermin bei Prime Video fehlt noch. Zu sehen ist Sophie in türkisfarbenem Top, Shorts, Utility-Gürtel – und der berühmten roten Brille. Die Kombination lässt Fans gleichermaßen jubeln und die Stirn runzeln.

Auf Reddit überschlagen sich die Reaktionen: Während einige User feiern, dass das Kostüm "genau getroffen" sei, monieren andere, es sehe "wie ein Cosplay" aus und "versprühe null Lara-Croft-Vibes". Ein Kommentar stichelte sogar, es gebe Cosplayerinnen "mit besseren Kostümen", wie kino.de berichtet. Dazwischen melden sich versöhnliche Stimmen, die abwarten wollen, wie Sophie die Archäologin in Bewegung und im Tonfall verkörpert. Produziert wird die Serie von Amazon gemeinsam mit Phoebe Waller-Bridge (40) und Chad Hodge, was viele als Signal für eine eigenständige Ausrichtung lesen. Weitere Ensemble-Namen wie John Heffernan, Bill Paterson, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, Sasha Luss und Juliette Motamed deuten auf ein breites Figurenfeld hin – doch bis zum Trailer bleibt vor allem das eine Bild die Diskussionsgrundlage.

Privat und abseits der ersten Set-Eindrücke zeigt sich Sophie seit Monaten extrem diszipliniert. Die Schauspielerin hat für die Rolle ihr Trainingspensum massiv hochgeschraubt und offen darüber gesprochen, wie herausfordernd der Weg zur Actionheldin für sie ist. Dabei entdeckte sie auch, welche körperlichen Baustellen Aufmerksamkeit brauchen – und wie sehr kontinuierliches Training Routine schafft. Freunde berichten, dass sie ihren Alltag streng nach Dreh, Familie und Regeneration taktet. Zwei Kinder, Hanteln im Kofferraum und ein Stundenplan zwischen Stunts, Script-Reads und Physio: Hinter dem ikonischen Outfit steht eine Frau, die ihre neue Rolle nicht nur in Sachen Kostüm, sondern vor allem im Kopf und im Körper verankern will.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophie Turner, März 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

IMAGO / UPI Photo Sophie Turner, Schauspielerin