Sophie Turner spricht über junge Mutterschaft und Karriere

Schauspielerin Sophie Turner (29) hat offen über ihre Erfahrungen als junge Mutter gesprochen. Die Game of Thrones-Darstellerin heiratete Joe Jonas (36) mit nur 21 Jahren und brachte mit 24 ihre erste Tochter Willa zur Welt, gefolgt von Delphine zwei Jahre später. Wie sie der britischen Tageszeitung The Guardian verriet, genoss sie die Zeit des "Nestbaus und Zuhauseseins". "Es ist wirklich schön", schwärmte sie über die frühe Mutterschaft und ergänzte: "Ich muss mir keine Sorgen mehr um meine biologische Uhr und all das machen." Doch diese Phase bedeutete auch eine Pause in ihrer Karriere, wie sie selbst zugibt. "Man merkt nicht, wie wichtig Schwung in einer Karriere ist, und ich habe ihn ein bisschen gebremst", erklärte sie.

Nach dem Ende von "Game of Thrones" benötigte die Schauspielerin zunächst Zeit, um sich neu zu orientieren. Sie wollte sich als Mensch weiterentwickeln. Sophie betonte, dass das Sammeln von Lebenserfahrungen ein wichtiger Teil der Schauspielerei sei. "Ich brauchte eine Weile, um herauszufinden, wer ich eigentlich bin", gab sie zu. "Es fühlte sich einfach wie die richtige Pause an, mich auf mich selbst zu konzentrieren, weil ich so lange eine Figur gewesen bin. Zu Hause zu sein und Nestbau zu betreiben, war großartig. Aber die Kehrseite davon, und Covid hat das nicht besser gemacht, war, dass dies eine lange Pause von der Karriere war. Und ich musste versuchen, das wieder aufzubauen, in gewisser Weise", führte sie die Nachteile ihrer Auszeit näher aus. Nun wagt Sophie den Neustart – und wie! Aktuell hat die Schauspielerin wieder spannende Projekte vor sich: Ihre neue Serie "Steal" wird ab dem 21. Januar auf Amazon Prime Video verfügbar sein, und in der Rolle von Lara Croft, für die sie derzeit hart trainiert, startet sie bald die Produktion zur nächsten "Tomb Raider"-Verfilmung.

Privat zeigt sich Sophie sehr fokussiert auf ihr Leben als Mutter. Das Gefühl von Schuld, ihre Kinder durch die Arbeit zeitweise verlassen zu müssen, beschreibt sie als allgegenwärtig. Dafür genießt sie die Wochenenden mit Willa und Delphine umso mehr. Als Teenager wurde die Schauspielerin über Nacht durch ihre Rolle der Sansa Stark berühmt. Rückblickend empfindet sie das Filmen dieser Phase mitunter als unangenehm. "Ich habe an diesem Set das Schauspielern gelernt, und inzwischen denke ich: 'So macht man das nicht.' Das tue ich heute nicht mehr. Es ist sehr peinlich", erklärte sie im Interview mit dem Guardian. "Stell dir vor, du lernst singen, und alle deine Unterrichtsstunden werden gefilmt und ausgestrahlt. Es ist einfach unangenehm", führte sie ihre Gedanken weiter fort. Heute hat sie das Gefühl, durch ihre Erfahrungen als Mutter und Mensch eine neue Tiefe in ihrer Schauspielkunst gefunden zu haben, die ihrem Neustart sicher zugutekommt.

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

WENN.com Sophie Turner in "Game of Thrones"

Imago Sophie Turner bei der Premiere von "Do Revenge" im Vine Tudum Theater in Los Angeles, 14.09.2022

Getty Images Sophie Turner während der Paris Fashion Week, 30. September 2025