Laura Maria Rypa feiert ersten Geburtstag von Hündin Nova

Laura Maria Rypa (30) feiert ein ganz besonderes Jubiläum: Ihr Hündchen Nova wird heute ein Jahr alt. Die Influencerin hat diesen besonderen Tag zum Anlass genommen, ihrer Fellnase auf Instagram zu gratulieren und dabei ein paar niedliche Schnappschüsse von sich und der Hündin zu teilen. "Ein Jahr voller bedingungsloser Liebe. Alles Gute zum Geburtstag", schrieb Laura zu den Fotos, auf denen die beiden gemeinsam posieren. Mit einem Herz-Emoji und einem funkelnden Sternchen-Emoji rundete sie ihre liebevollen Geburtstagsgrüße ab. Auf den Bildern ist die enge Bindung zwischen dem Social-Media-Star und ihrem tierischen Begleiter deutlich zu erkennen.

Die Reaktionen ihrer Follower ließen nicht lange auf sich warten. Bereits in der ersten halben Stunde nach der Veröffentlichung sammelte der Post über 2200 Likes und 19 Kommentare. Die Fans der Influencerin zeigten sich von den süßen Aufnahmen begeistert und gratulierten Nova ebenfalls zum ersten Geburtstag. "Wahnsinn, so eine schöne Hündin bist du", schwärmte ein Fan, während ein weiterer schrieb: "Alles Liebe an deinen süßen Hund." Mit ihrem emotionalen Post machte Laura deutlich, wie viel ihr die Hündin bedeutet und welche Rolle Nova in ihrem Leben spielt.

Laura ist seit Jahren als Social-Media-Star bekannt und teilt regelmäßig Einblicke in ihr Leben mit ihren Followern. Die 1995 geborene Influencerin hat sich auf Instagram eine große Community aufgebaut, die an ihrem Alltag teilhaben möchte. Fester Bestandteil davon ist nicht nur Nova, sondern auch ihre weiteren vier Hunde und natürlich ihre beiden kleinen Söhne. Mit ihren Worten über bedingungslose Liebe brachte Laura zum Ausdruck, wie sehr sie die Zeit mit ihren Fellnasen schätzt.

Instagram / lauramaria.rpa/ Laura Maria Rypa und ihre Hündin Nova

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypas Hündin Nova

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihr Hund, August 2025