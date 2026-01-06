Amanda Seyfried hofft auf Cameo in "The Housemaid 2"

Amanda Seyfried (40) lässt die Fans hoffen: Bei einem Auftritt beim Palm Springs International Film Festival am Samstag, 3. Januar, verriet die Schauspielerin im Gespräch mit Variety, dass sie unbedingt in einem möglichen Sequel zu "The Housemaid" auftauchen will – am liebsten als Überraschungsgast. "Niemand hat etwas über eine Fortsetzung gesagt, aber ich garantiere, es wird eine Fortsetzung geben. Und ich kann fast garantieren, dass ich einen kleinen Gastauftritt darin haben werde", sagte Amanda. In dem derzeit noch im Kino laufenden Thriller spielt sie die wohlhabende Hausherrin Nina Winchester – an der Seite von Sydney Sweeney (28), die als Millie Calloway ins Haus der Winchesters einzieht.

Die spannende Handlung des Films basiert auf dem Roman "The Housemaid" von Freida McFadden, der zwei Fortsetzungen namens "The Housemaid's Secret" und "The Housemaid Is Watching" hat. In der ersten Verfilmung glänzt neben Amanda Seyfried auch Sydney Sweeney in der Rolle der Millie Calloway, die ihre neue Stelle durch eine Lüge über ihren Lebenslauf erhält und sich schon bald in einem verführerischen Spiel aus Macht, Lügen und dunklen Geheimnissen wiederfindet. Laut Amanda könnten in der Fortsetzung spannende Entwicklungen rund um die Rolle von Michele Morrones (35) Charakter Enzo im Mittelpunkt stehen. Im Gespräch mit Variety macht sie deutlich: "Ich möchte wirklich sehen, wie sie Nina Winchester weiterhin um den Finger wickelt, denn ich wäre sofort wieder dabei."

Abseits der Drehbücher verbindet die beiden Hauptdarstellerinnen eine spürbare Wertschätzung. Amanda, die den Film auch als Executive Producer betreut, schwärmte in Who What Wear über Sydney: "Sie hat es so viel schwerer als ich damals – das ist kein Vergleich. Sie steht im Rampenlicht, wie ich es nie war und nie wollte", sagte sie über ihre Kollegin. Sydney selbst zeigte sich zuletzt im Gespräch mit People begeistert von Millie: "Sie ist würzig. Sie ist eine Kämpferin. Sie weiß, woran sie glaubt und steht dafür ein." Während "The Housemaid" im Kino weiter Fahrt aufnimmt, klingt bei beiden durch, dass die Zusammenarbeit nicht zu Ende sein soll – vor und hinter der Kamera.

Getty Images Amanda Seyfried bei der Premiere von "The Testament of Ann Lee"

Getty Images Michele Morrone im Oktober 2024

Getty Images Amanda Seyfried und Sydney Sweeney bei der New-York-Premiere von "The Housemaid"