Neues Projekt von Romeo Beckham: Fans rätseln begeistert

Romeo Beckham (23) sorgt für Rätselraten: Der 23-Jährige hat am Donnerstag auf Instagram ein mysteriöses Update zu einem neuen Businessprojekt geteilt – und damit seine Community in Aufregung versetzt. Zu sehen waren mehrere Grafiken, die er aus dem Business-Account "Intra" in seine Stories übernahm. Der Model-Sohn von Victoria Beckham (51) und David Beckham (50) zeigte weder ein Produkt noch ein Launch-Datum, aber deutete mit einer reduzierten Bildsprache und einem markanten Logo-Tease eine klare Ästhetik an. Dazu schrieb Romeo schlicht: "Durch Materialien konstruiert." Wo und wann es offiziell losgeht, ließ er offen. Doch dass er mit "Intra" etwas vorbereitet, ist unübersehbar.

Schon im Vormonat hatte Romeo die Spur gelegt: Damals postete er ein oberkörperfreies Foto aus einem Tattoo-Studio und präsentierte seine Arm- und Brust-Tattoos – inklusive Screenshot des neuen "Intra"-Profils mit dem Claim "Überall spielen". Der Hinweis "Swipe" und ein knappes "bald" mit Sanduhr-Emoji ließen die Follower aufhorchen. Jetzt verdichten sich die Anzeichen durch die grafischen Visuals, die offenbar Logo, Materialfokus und Look des Projekts andeuten, ohne mehr preiszugeben. In den Kommentaren wird inzwischen munter spekuliert, ob es um Mode, Accessoires, vielleicht Sportswear oder sogar Düfte gehen könnte. Fest steht nur: Die Details bleiben unter Verschluss, und Romeo hält den Spannungsbogen hoch.

Privat zeigt sich der frühere Nachwuchskicker und heutige Model gern entspannt mit seinem Freundeskreis unterwegs – zuletzt auch auf Städtetrips wie nach Paris. Auf Social Media setzt er regelmäßig auf klare, minimalistische Bildwelten, in denen Tattoos, Texturen und Typografie eine zentrale Rolle spielen. Kontakte in die Fashion-Welt hat Romeo reichlich, nachdem er bereits für Marken wie Puma, Burberry und Yves Saint Laurent gearbeitet hat. Während er den Launch aber weiter geschickt und subtil andeutet, beobachten seine Fans jedes Detail und warten auf den Moment, in dem aus Andeutungen endlich Fakten werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham im Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Romeo Beckham bei der Milan Fashion Week im Februar 2025

Anzeige