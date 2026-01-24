Megyn Kelly warnt: Victoria Beckham wird Brooklyn verlieren

Megyn Kelly (55) hat sich lautstark in das Beckham-Familienchaos eingeschaltet und richtet eine klare Warnung an Victoria Beckham (51). In der Mittwochsfolge ihres Podcasts "Hot Mics With Billy Bush" erklärte die Journalistin, dass Victoria ihren Sohn Brooklyn (26) verlieren werde, wenn sie den Konflikt mit Schwiegertochter Nicola Peltz (31) nicht entschärfe. Inhaltlich ist Kelly unmissverständlich und persönlich: Wer als Schwiegermutter gegen die Partnerin des Sohnes schießt, verliere am Ende den Sohn: Ein Mechanismus, den sie als beinahe unausweichliches "Familiengesetz" beschreibt.

Kelly führte aus, dieses Gefüge sei biologisch und sozial vorgezeichnet: "Die Mutter gewinnt vielleicht in den Jahren von null bis 17, aber das war’s. Danach wird der Junge die Frau priorisieren, mit der er schläft", sagte sie in "Hot Mics With Billy Bush". Selbst Victoria müsse sich beugen, wenn sie dauerhaft Zugang zu Brooklyn und möglichen Enkeln behalten wolle: "Auch wenn sie Victoria Beckham ist und mit David verheiratet ist, sie wird sich der Schwiegertochter ein Stück weit beugen müssen, wenn sie fortlaufend Nähe zu ihrem Sohn und ihren zukünftigen Enkelkindern will." Gleichzeitig verteilte Kelly auch in Richtung Brooklyn Rügen. Seine jüngsten Seitenhiebe auf Instagram seien fehl am Platz: "Respektiere deine Mutter und deinen Vater. Klär das privat", mahnte sie. Ein Insider hatte parallel behauptet, Brooklyn und Nicola fühlten sich nach ihren jüngsten öffentlichen Statements erleichtert und "als wäre eine riesige Last abgefallen".

Persönlich wurde Kelly, als sie beschrieb, wie sie selbst reagieren würde, sollten ihre Söhne einmal Partnerinnen mit Konfliktpotenzial nach Hause bringen. "Meine Söhne könnten absolute Albträume heiraten – sogar so jemand wie Meghan Markle – und ich würde mir auf die Zunge beißen", sagte sie im Podcast. Kritik würde sie, so die Moderatorin, höchstens hinter verschlossenen Türen mit Ehemann Doug besprechen, nach außen jedoch "zucker­süß" bleiben, um die Nähe zur Familie nicht zu gefährden. Victoria, die als Stil-Ikone und Designerin längst ihr eigenes Imperium aufgebaut hat, gilt privat als stark familienverbunden; Brooklyn wiederum präsentierte sich in den vergangenen Jahren oft als leidenschaftlicher Hobbykoch und Social-Media-Gesicht an der Seite von Nicola. Genau in diesem Spannungsfeld prallen jetzt Loyalitäten, Stolz und Öffentlichkeit aufeinander und Kellys Appell zielt auf das, was Familien hinter all dem Ruhm zusammenhält.

Megyn Kelly, Moderatorin

Getty / Victor Boyko Victoria und Brooklyn Beckham

Getty Images Victoria Beckham und Nicola Peltz Beckham bei der Premiere von "Lola" im Regency Bruin Theatre in Los Angeles

