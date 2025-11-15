Megyn Kelly verteidigt Jeffrey Epstein: "Kein Pädophiler"

Megyn Kelly (54) hat mit ihren jüngsten Äußerungen über den verstorbenen Unternehmer Jeffrey Epstein (†66) nun für große Aufregung gesorgt. In einer Episode ihrer Sendung "The Megyn Kelly Show" erklärte sie, Jeffrey sei "kein Pädophiler" gewesen. Megyn fügte daraufhin an: "Er stand auf fast volljährige Mädchen. Er mochte 15-jährige Mädchen." Dabei berief sie sich auf eine Person, die laut Kelly sehr nah an den damaligen Ermittlungen beteiligt gewesen sei. Jeffrey Epstein starb 2019 in Haft, nachdem er wegen Menschenhandels mit Minderjährigen angeklagt worden war.

Die frühere Nachrichtensprecherin räumte ein, dass die Bezeichnung "Pädophiler" laut Definition nicht auf Jeffrey Epstein passe, da dieser sich auf junge Teenager konzentriert habe, die an der Schwelle zur gesetzlichen Mündigkeit standen: "Er stand nicht auf 8-Jährige, aber er mochte sehr junge Teenager, die noch jünger aussahen, als sie waren." Sie fügte laut Entertainment Weekly hinzu: "Es gibt einen Unterschied zwischen einer 15-Jährigen und einer 5-Jährigen." Gleichzeitig betonte sie, dass sie die Situation nicht entschuldigen wolle, sondern lediglich die Fakten darstelle.

Megyn Kelly steht immer wieder durch ihre skandalösen Aussagen im Fokus. Zuletzt behauptete sie im Podcast "Podforce One", Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) hätten die verstorbene Queen Elizabeth II. (†96) schikaniert. Tatsächlich ging Megyn so weit zu sagen, die beiden hätten die Königin "zu Tode gemobbt". Auch im aktuellen Fall steht sie unter starkem Beschuss der Öffentlichkeit. In den sozialen Medien häufen sich schockierte Nutzerkommentare. Ein Vorwurf auf ihrem Instagram-Profil lautet: "Diese Frau glaubt, dass 15-Jährige keine Kinder mehr sind und ihre Ausbeutung in Ordnung ist." Laut Entertainment Weekly bat das Magazin Megyn zudem um eine Stellungnahme, erhielt bislang jedoch keine Rückmeldung.

Getty Images Megyn Kelly, US-amerikanische Journalistin

ActionPress / Uma Sanghvi/The Palm Beach Post/ZUMApress.com Jeffrey Epstein im Juni 2008

