Nach Scheidung trennt sich Keith Urban auch von Management

Keith Urban (58) steht vor einem weiteren tiefgreifenden Einschnitt: Nur gut einen Monat nach der Scheidung von Nicole Kidman (58) hat sich der Countrystar jetzt überraschend von seinem gesamten Management-Team getrennt. Wie Page Six von einem Insider erfahren hat, soll darunter auch sein langjähriger Manager Gary Borman aus Nashville sein, der Keith über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg begleitet hatte. "Management – alle sind weg", zitiert das Portal eine Quelle aus dem Umfeld des Musikers. Der Schritt kommt zu einem besonders heiklen Zeitpunkt, denn der "Blue Ain’t Your Color"-Interpret steht derzeit mit seinem aktuellen Album "High and A(Live)" auf der Bühne.

Hinter den Kulissen soll es laut einem weiteren Insider jedoch keine dramatischen Gründe für den Bruch gegeben haben. Gegenüber Page Six heißt es, Branchenveteran Gary bereite sich auf seinen Ruhestand in diesem Jahr vor, weshalb die Zusammenarbeit einvernehmlich beendet worden sei: "Es ist nichts Skandalöses." Über Jahrzehnte hinweg hatte der Manager Größen wie Faith Hill (58), Lady Antebellum und Trace Adkins betreut, Keith zählte seit rund 25 Jahren zu seinen engsten Klienten. Umso überraschender erscheint der Zeitpunkt: Ausgerechnet während einer laufenden Tour muss der Countrystar nun sein gesamtes Team neu sortieren.

Parallel zu den beruflichen Veränderungen reißen auch die Spekulationen um das Liebesleben des Musikers nach der Trennung von Nicole nicht ab. Immer wieder wird der Sänger mit Kolleginnen in Verbindung gebracht, darunter Karley Scott Collins, die im Mai 2025 als Support bei seiner Tour auftrat. Die Countrymusikerin wies die Gerüchte auf Instagram jedoch entschieden zurück. Auch eine angebliche Liaison mit Gitarristin Maggie Baugh machte die Runde, wurde jedoch von einer Freundin der Musikerin dementiert. Wie es für Keith nun privat und beruflich weitergeht, bleibt vorerst abzuwarten.

Getty Images Keith Urban, Musiker

Getty Images Keith Urban tritt beim CMA Fest 2025 im Nissan Stadium in Nashville auf

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman bei den Screen Actors Guild Awards, Februar 2022