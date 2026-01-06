So kommt der neue "Are You The One?"-Cast bei den Fans an

Bevor der Startschuss für die siebte Staffel von Are You The One? am 20. Januar offiziell fällt, wurden heute bereits die neuen Gesichter gezeigt. 21 Singles machen sich in Thailand auf die Suche nach dem Perfect Match. Unter einem Beitrag von Promiflash auf Instagram sammeln sich dazu direkt zahlreiche Reaktionen – diese fallen jedoch eher gemischt aus. "Sieht bisschen aus wie das Klassenfoto der 7b", scherzt ein User. Ein weiterer fragt: "Sind die denn schon volljährig?"

Marla Slengard, eine der diesjährigen Kandidatinnen, meldet sich ebenfalls zu Wort. "Das Bild ist nicht okay", findet sie. Zahlreiche Fans feiern jedoch den Cast – ein Fan schwärmt: "Ich kann es kaum abwarten." Auch Ex-Kandidatin Ina, die zuletzt bei Der Promihof zu sehen war, freut sich offenbar auf die neue Staffel und kommentiert mit Flammen-Emojis unter dem Beitrag.

Aus der sechsten Staffel von "Are You The One?" hat sich nur ein langfristiges Paar ergeben: Anna und Tano. Dennoch haben einige Kandidaten den Absprung in andere Formate gefunden: So gerieten Anna und ihre Erzfeindin Chiara kürzlich bei Die Abrechnung - Der Promi-Showdown erneut aneinander. Sinan schlägt sich aktuell bei Reality Backpackers in Peru durch. Kandidat Joshi mischte Ex on the Beach auf, Enes feierte bei Germany Shore und Josh Stanley (29) suchte bei Love Island VIP erneut nach der Liebe. Für Joanna ging es direkt zurück nach Thailand – sie war bei Are You The One – Reality Stars in Love dabei.

RTL / Frank Beer Der neue "Are You The One?"-Cast 2026

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Marla

Joyn / Christoph Köstlin Anna und Chiara, "Die Abrechnung – Der Promi Showdown"-Kandidatinnen

