Mini-Me-Selfies: Padma Lakshmis Tochter Krishna wird süße 16

Padma Lakshmi (55) hat ihre Tochter Krishna zum 16. Geburtstag auf Instagram gefeiert und dabei seltene Einblicke in ihr Privatleben gewährt. Die 55-jährige ehemalige Moderatorin von "Top Chef" teilte eine Reihe von Selfies, auf denen die beiden wie Zwillinge aussehen. "Hatten eine epische Geburtstagswoche mit der Teenagerin", schrieb Padma zu dem Beitrag. Krishna, die am 20. Februar ihren Ehrentag feierte, wurde mit einer ausgiebigen Tanzparty für ihre Freunde überrascht. Anschließend gönnte sich die frischgebackene 16-Jährige einen exklusiven Mama-Tochter-Trip nach Miami, wo die beiden ein paar sonnige Tage verbrachten.

Die Feierlichkeiten endeten mit einem Ramenfest zu Hause, zu dem die ganze Familie samt Cousins, Tanten und Onkeln in Jogginghosen zusammenkam. Padma scherzte in ihrem Instagram-Post: "Für ihr 17. Jahr denke ich, dass ich sie einfach in Ruhe lasse! (Ihr Vorschlag, nicht meiner. UGH!)" In einem weiteren Beitrag schwärmte die stolze Mutter: "Sechzehn Jahre alt! Könnt ihr das glauben? Offiziell nicht mehr kleine Hände. Alles Gute zum Geburtstag, mein süßes Mädchen." Padma teilt sich die Tochter mit Adam Dell, mit dem sie nur kurz zusammen war, bevor sie schwanger wurde.

Im vergangenen September waren Padma und Krishna gemeinsam auf dem Cover von Vogue India zu sehen und sprachen dort über ihre Beziehung. In einem Video zum Interview gestand Krishna, dass sie und ihre Mutter "die ganze Zeit heimlich" über die Outfits des jeweils anderen urteilen. "Wir befolgen die Fünf-Sekunden-Regel. Wenn die andere Person ihr Outfit nicht in fünf Sekunden ändern kann und der Kommentar negativ ist, sag nichts. Aber bevor wir das Haus verlassen, sind wir ziemlich brutal zueinander", erklärte die Teenagerin. Besonders amüsant: Krishna versucht regelmäßig, ihre Mutter zu überreden, sich provokanter zu kleiden. In dem Interview beschrieb Krishna ihre Mutter als Kämpferin und verglich sie mit der Figur Georgia aus der Netflix-Serie "Ginny & Georgia". "Du bist eine Überlebenskünstlerin und tust, was nötig ist, um dorthin zu gelangen, wo du hinwillst. Das bewundere ich an dir", sagte sie über Padma.

Instagram / padmalakshmi Padma Lakshmi und ihre Tochter an ihrem 16. Geburtstag

Instagram / padmalakshmi Padma Lakshmi mit ihrer Tochter Krishna

Instagram / padmalakshmi Padma Lakshmi und Tochter Krishna bei einem Spiel der Knicks