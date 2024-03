Single oder vergeben? "Are You The One?"- Lina klärt auf

Lina klärt ihre Fans über ihren Beziehungsstatus auf. In ihrer Instagram-Story verrät die Reality-TV-Bekanntheit: "Ich bin Single, aber grundsätzlich ein totaler Beziehungsmensch..." Denn die Community der ehemaligen Are You The One?-Teilnehmerin wollte im Rahmen einer Fragerunde wissen, ob sie liiert sei. Ihr Singlesein scheint die Berlinerin in vollen Zügen zu genießen, wie sie im Anschluss erklärt: "Inzwischen würde ich aber keine mehr eingehen, wenn ich nicht wirklich denke, dass es etwas für eine langfristige Zukunft ist." Es scheint, als wolle Lina auf den Richtigen warten...

Denn eine andere Userin macht der Influencerin während des Q&As folgendes Kompliment: "Keine Frage. [...] Ich steh' auf Männer, aber für dich würde ich umsteigen." Lina scheint geschmeichelt zu sein und antwortet daraufhin: "Ach, ich wünschte auch, dass ich bi wäre, bei all den schönen Frauen auf dieser Welt." Damit stellt sie klar, dass sie nur auf Männer steht und schafft die Spekulationen, die im Netz kursieren, aus der Welt. Denn einige Fans fragten sich, ob die Flugbegleiterin auch Frauen daten würde.

Befeuert wurde das Ganze, nachdem der AYTO-Cast vor einigen Wochen bei der "Wiedersehensshow" ins Kreuzverhör von Moderatorin Sophia Thomalla (34) geraten war. "Ihr hattet euch ja auch mal zu dritt getroffen, ne?", wollte die 34-Jährige von Lina, Maja und Kevin wissen. "Wir haben AYTO nach Berlin verlagert", antwortete Kevin daraufhin mit einem Grinsen. Laut Lina hätten die drei nur rumgeknutscht – mehr soll nicht passiert sein. Nichtsdestotrotz habe das Trio dabei eine Menge Spaß gehabt.

Instagram / ballerlina Lina, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / ballerlina "Are You The One?"-Kandidaten Kevin, Lina und Maja

