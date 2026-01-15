"Geschafft": Laura Müller teilt Selfie nach ihrer Brust-OP

Laura Müller (25) meldet sich nach ihrer angekündigten Brustvergrößerung bei ihren Fans zurück – mit einem erschöpften Selfie direkt aus dem Auto. Auf Instagram teilt die Influencerin ein Foto, das sie mit geschlossenen Augen auf dem Beifahrersitz zeigt. Ihr Haar wirkt zerzaust, unter der Kleidung ist deutlich der für die Zeit nach einer Brustoperation typische Stütz-BH zu erkennen. Dazu schreibt Laura knapp: "Meine Brustoperation ist geschafft." Gleichzeitig macht sie klar, dass dies nur ein Vorgeschmack ist: Weitere Aufnahmen ihrer frischen OP-Ergebnisse will sie auf den Plattformen Onlyfans und Maloum veröffentlichen.

Der Post sorgt sofort für Diskussionen: Zwischen Herz-Emojis und erhobenen Daumen melden sich auch kritische Stimmen zu Wort. "War sowas von unnötig. Aber auf mich hört ja eh keiner" und "Wie krank ist es eigentlich, so hart zu verkaufen?" lauten zwei der Kommentare, die rasch viele Reaktionen auslösen. Andere Nutzer gratulieren schlicht zur überstandenen OP oder wünschen schnelle Genesung. Details zum Eingriff oder zum Heilungsverlauf nennt die Frau von Michael Wendler (53) in dem Beitrag nicht, bleibt bei ihrem kurzen Update und dem Verweis auf weitere Inhalte hinter der Bezahlschranke.

Schon im Dezember hatte die Social-Media-Persönlichkeit auf Instagram angekündigt, den Schritt im neuen Jahr zu gehen. "Der Termin steht! Ich lasse meine Boobies jetzt machen", erzählte sie damals. Wie groß ihre neue Oberweite werden sollte, verriet Laura allerdings nicht. Die Offenheit rund um ihre Entscheidung und die Ankündigung, intime Einblicke hinter der Bezahlschranke zu teilen, sorgten bereits damals für Gesprächsstoff. Die 25-Jährige machte kein Geheimnis aus ihrer Vorfreude auf die neue Oberweite: "Ich habe dann keine Kirschen mehr, ich habe Melonen und ich freue mich darauf."

Thomas Burg/ ActionPress Laura Müller in der TV-Show "Pocher vs. Wendler"

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

Gregorowius,Stefan Laura Müller, Influencerin