"Kleines Mädchen": Sarah Joelle Jahnel reagiert auf Vorwürfe

Sarah Joelle Jahnel (36) sieht sich derzeit mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Eine Spezialistin beschuldigt den Reality-TV-Star, nach einer Proteinbehandlung die Rechnung nicht bezahlt zu haben. Darüber hinaus soll Sarah die Frau beleidigt und im Netz blockiert haben. Nun äußert sich die DSDS-Bekanntheit in einer ausführlichen Instagram-Story zu den Anschuldigungen und weist diese entschieden zurück. "Mein Friseur ist seit Jahren Konstantin von Hair Fusion – und niemand sonst. Er und niemand anders hat letzte Woche beim Fotoshooting meine Haare gemacht. Alle anderslautenden Behauptungen entsprechen nicht der Wahrheit", stellt sie klar.

In ihrem Statement geht die Ex-Sommerhaus-Teilnehmerin noch weiter ins Detail. "Ein Friseur ist jemand mit offiziellem Gewerbe und kein kleines Mädchen, das einem überteuert, ohne Steuern und Rechnung, nachts um 0 Uhr eine Haarkur verkauft, die man dann nachts, schwarz auf ein Konto überweisen soll und dann Tage später mehr einfordert. Das war die teuerste Kur meines Lebens!", erklärt sie. Sarah zeigt sich enttäuscht darüber, dass die Person Geschichten erfinde, um Reichweite zu generieren. Zudem kündigt sie rechtliche Konsequenzen an: "Ebenso werde ich gegen falsche Aussagen, üble Nachrede und geschäftsschädigende Unterstellungen konsequent rechtlich vorgehen."

Die Spezialistin untermauerte ihre schweren Vorwürfe mit mehreren Posts auf Instagram. In einem Video schrieb die Fachfrau: "POV: Du machst einer aus dem Trash-TV die Haare und sie bezahlt ihre Rechnung nicht. Spoiler: Sie beleidigt und blockiert mich danach." Um ihren Ärger zu verdeutlichen, veröffentlichte sie Screenshots, die zeigen sollten, dass sie von der Reality-Darstellerin blockiert wurde. Dazu kamen Fotos, die Sarah angeblich direkt vor und nach der umstrittenen Behandlung zeigen – ihr Gesicht ist darauf jedoch nicht zu erkennen. Besonders brisant: Die Haar-Expertin machte auch Chatverläufe öffentlich, in denen die Musikerin sie unter anderem als "irre" und "unprofessionelle, kindische Person" bezeichnet haben soll.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel, Sängerin

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Sarah Joelle Jahnel, Sängerin