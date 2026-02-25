Erste Unterstützer für Streichung Andrews aus der Thronfolge

Australien hat sich als erstes Commonwealth-Land offiziell hinter die britischen Pläne gestellt, Andrew Mountbatten-Windsor (66) aus der Thronfolge zu streichen. Premierminister Anthony Albanese ließ dem britischen Premier Keir Starmer einen Brief zukommen, in dem er seine Unterstützung für das drastische Vorhaben zusicherte. Damit ist Australien das erste der 15 Commonwealth Realms, das grünes Licht für die beispiellose Maßnahme gibt. Sollte die britische Regierung das geplante Gesetz tatsächlich verabschieden, wäre die Zustimmung aller 14 weiteren Realms notwendig, zu denen unter anderem Neuseeland, Kanada, Jamaika, Belize und die Bahamas zählen.

In dem Schreiben, aus dem unter anderem der Standard und die BBC zitieren, formuliert Anthony Albanese unmissverständlich, wie ernst seine Regierung die Causa einschätzt. "Angesichts der jüngsten Ereignisse um Andrew Mountbatten-Windsor bestätige ich Ihnen, dass meine Regierung jedem Vorschlag zustimmen würde, ihn von der Thronfolge auszuschließen", heißt es in dem Brief. Der Politiker betont darin weiter: "Ich stimme Seiner Majestät zu, dass das Gesetz nun seinen Lauf nehmen muss und eine umfassende, faire und ordnungsgemäße Untersuchung erfolgen muss." Auch britische Parteien erhöhen den Druck: Liberaldemokrat Ed Davey erklärte gegenüber dem Sender Sky News, die Polizei müsse ihre Arbeit "ohne Angst und ohne Bevorzugung" fortsetzen.

Die britische Regierung hatte bereits angekündigt, ein spezielles Gesetz vorbereiten zu wollen, um den in Ungnade gefallenen Ex-Prinzen dauerhaft aus der Thronfolge zu entfernen. Andrew steht trotz des Entzugs seiner royalen Titel und seiner Festnahme an seinem 66. Geburtstag weiterhin an achter Stelle der britischen Thronfolge. Allerdings warnen Verfassungsexperten, dass der Weg zur endgültigen Streichung ein juristisches Minenfeld sei. Während die politische Debatte anhält, dauern die Ermittlungen gegen Andrew auf seinem ehemaligen Anwesen Royal Lodge an.

Getty Images Andrew Mountbatten Windsor bei der Totenmesse für die Duchess of Kent in der Westminster Cathedral, September 2025

Imago Andrew Mountbatten Windsor fährt vom Royal Lodge die Long Walk entlang zum Reiten in Windsor, 6. Januar 2026

Getty Images Prinz Andrew im September 2022