Hape Kerkeling verpasst TV-Auftritt wegen Sturmtief "Elli"

Eigentlich sollte Hape Kerkeling (61) am Freitagabend gemütlich auf dem Sofa der "NDR Talk Show" sitzen, doch Sturmtief "Elli" machte dem Comedian einen dicken Strich durch die Rechnung: Schnee und Eis durchkreuzten seine geplante Ankunft am Flughafen der Hansestadt. "Wir steigen in die Maschine und der Kapitän sagt: 'Meine Damen und Herren, es ist nicht ganz sicher, ob wir in Hamburg landen werden'", erzählte Hape später, als er notgedrungen per Videoschalte im Hamburger Studio von Moderatorin Barbara Schöneberger (51) und Bettina Tietjen (66) begrüßt wurde. Der Pilot versuchte laut Hape noch, eine "Wetterlücke" zu erwischen, doch am Ende drehte die Maschine ab – und der Entertainer landete statt an der Elbe wieder in München.

In der Sendung gestand Hape, wie sehr ihn die verpasste Stippvisite im Norden wurmte. "Es tut mir in der Seele weh", sagte er in die Kamera, sichtbar angefasst von der unglücklichen Entwicklung der Ereignisse. Er betonte, er habe ein Pflichtbewusstsein für zugesagte Termine und fühle sich schuldig, es nicht geschafft zu haben. Moderatorin Barbara Schöneberger beschrieb gegenüber den Zuschauern eine "Sendung, der das Winterwetter übel mitgespielt hat": Kurzfristig mussten fast alle Gäste neu organisiert werden, weil viele schlicht nicht nach Hamburg durchkamen. Vor den beschlagenen Fenstern des NDR-Studios zeigte der Winter unterdessen seine ganze Härte – inklusive Frost, Schneeverwehungen und spiegelglatter Straßen.

Hape, der seit Jahrzehnten mit Büchern, TV-Shows und Filmen das Publikum begeistert, gilt hinter den Kulissen als jemand, der Pünktlichkeit und Verlässlichkeit schätzt. Gerade deshalb traf ihn die unfreiwillige Absage sichtbar, obwohl er seinen Ärger mit Humor kaschierte. Barbara, die ihn seit vielen Jahren immer wieder in ihren Shows begrüßt, begegnete ihm auf dem Bildschirm mit vertrauter Lockerheit – man merkte, dass sich hier zwei alte TV-Bekannte gegen die Launen des Winters stemmten. Am Ende blieb für Fans zumindest der Trost, Hape lachend und erzählend zu erleben, auch wenn zwischen ihm und dem Hamburger Studio an diesem Abend mehrere Hundert Kilometer und ein störrisches Sturmtief lagen.

Imago Komiker Hape Kerkeling in München, 08.01.2026

Instagram / hapekerkeling.official Hape Kerkeling im Dezember 2024

Getty Images Horst Schlämmer, 2009 in Berlin