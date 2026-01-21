Timothy Busfield darf Haft im Missbrauchsprozess verlassen

Timothy Busfield (68) darf vor seinem Prozess die Haft verlassen – das entschied Richter David A. Murray am Dienstag in Albuquerque. Der Schauspieler und Regisseur, bekannt aus "Thirtysomething" und "The West Wing", war am 9. Januar in New Mexico wegen zweier Fälle von strafrechtlichem sexuellem Kontakt mit Minderjährigen sowie eines Falls von Kindesmissbrauch angeklagt worden. Im Gerichtssaal saß er im orangefarbenen Overall zwischen seinen Anwälten, während Ehefrau Melissa Gilbert (61) in der Nähe Platz nahm. Als die Deputys ihn abführten, weinte die Schauspielerin sichtbar mitgenommen. Laut dem Magazin People sei Melissa nach der Entscheidung "sehr, sehr aufgeregt" gewesen – vor Erleichterung dankte sie nach Angaben des Blatts sogar Gott.

Die Auflagen sind streng: Timothy darf bis zum Prozess nicht unbeaufsichtigt Kontakt zu Minderjährigen haben, keine alkoholischen Getränke oder illegalen Drogen konsumieren und keinen Kontakt zu den mutmaßlichen Opfern oder deren Familien aufnehmen. Er darf New Mexico vorerst verlassen, muss aber eng mit den örtlichen Pretrial-Services zusammenarbeiten. Staatsanwälte hatten gefordert, ihn in Haft zu belassen, weil von ihm eine Gefahr ausgehe. Der Richter hielt zwar fest, der Staat habe eine abstrakte Gefährdung aufgezeigt, sah aber keine Belege für ein Muster ähnlicher Taten und entschied, dass Sicherheitsauflagen ausreichen. Die Vorwürfe stammen von Zwillingskinderdarstellern der Serie "The Cleaning Lady", bei der Timothy mehrere Folgen inszeniert und produziert hatte. Seine Verteidiger sprachen vor Gericht von erfundenen Anschuldigungen und behaupteten, die Eltern der Jungen seien "Trickbetrüger", die Geld suchten.

In den Tagen vor der Entscheidung hatte Melissa kaum geschlafen und beschrieb die Situation gegenüber dem Magazin People als "Albtraum". "Ich mache mir große Sorgen um Tim im Gefängnis", wurde sie von einer Quelle zitiert. Besonders die Zustände im Bernalillo County Metropolitan Detention Center bereiteten der Schauspielerin Kummer. Das Gefängnis stand wegen Sicherheitsmängeln in der Kritik, was Melissa noch mehr verunsicherte. Der Fokus der Darstellerin lag ganz darauf, ihren Ehemann so schnell wie möglich per Antrag aus der Haft zu holen. Der Druck auf das Paar war enorm, denn dem Schauspieler drohten laut Bezirksstaatsanwalt Sam Bregman bis zu 15 Jahre Haft, sollte er in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothy Busfield bei der ABC Winter TCA Press Tour 2020 in Pasadena

Anzeige Anzeige

Imago Erste Anhörung von Timothy Busfield in Albuquerque, 15. Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Melissa Gilbert und Timothy Busfield bei der Premiere von "The Butcher Boy" am Irish Repertory Theatre in New York City