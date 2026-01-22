Timothy Busfield schläft nach Auszug aus Knast in Luxusvilla

Timothy Busfield (68) ist wieder auf freiem Fuß – und checkt direkt in einen Hauch von Dolce Vita ein. Der Schauspieler verbrachte seine erste Nacht nach der Entlassung aus dem Metropolitan Detention Center in Albuquerque in einer italienisch anmutenden Luxusvilla in New Mexico. Das Anwesen, laut Daily Mail "Villa de Rafael", bietet sechs Schlafzimmer, sieben Bäder, einen Whirlpool und steht auf einem üppig begrünten Grundstück. Timothy war am Dienstag aus der Haft entlassen worden, nachdem er sich am 13. Januar den Behörden gestellt hatte. An seiner Seite: Ehefrau Melissa Gilbert (61), die bereits am frühen Mittwochmorgen auf dem Gelände gesehen wurde.

Die Villa soll für mindestens drei Nächte rund 2.000 Euro kosten und kommt mit Extras, die den Kontrast zur kargen Zelle noch größer wirken lassen: eine separate Casita im Garten, eine Kuppel mit Buntglasfenstern, eine große Bibliothek, ein Spielezimmer und ein gasbetriebener Grill. Melissa wurde vor Ort im Pyjama gesichtet, wie sie den Müll rausbrachte – ein unspektakulärer Handgriff inmitten eines spektakulären Mediengewitters. Zuvor hatte die Schauspielerin im Gerichtssaal Tränen der Erleichterung gezeigt, nachdem Richter David Murphy die Freilassung verfügte. Busfield, der die gegen ihn erhobenen Vorwürfe bestreitet, war während seiner einwöchigen Haft in einer Schutzabteilung des Gefängnisses untergebracht.

Hinter den Mauern des Gefängnisses hatte die Schauspielerin schlimme Sorgen um ihren Mann. Gegenüber dem Magazin People beschrieb sie die Zeit als "Albtraum". Medien berichteten, dass Melissa kaum geschlafen habe, während sie das Zentrum und Anwälte mit Anträgen bombardierte, um Timothy so schnell wie möglich aus der Haft zu holen. "Ich mache mir große Sorgen um Tim im Gefängnis", wurde sie von einer Quelle zitiert. Besonders die schlechten Zustände im Bernalillo County Metropolitan Detention Center setzten ihr zu. Immer wieder stand das Gefängnis wegen Sicherheitsmängeln in der Kritik. Kein Wunder, dass Melissa nach der Entscheidung des Richters vor Erleichterung Gott dankte.

Getty Images Timothy Busfield, Januar 2026

Getty Images Larry Stein und Melissa Gilbert, Januar 2026

Imago Melissa Gilbert und Timothy Busfield beim Fototermin des 62. Monte-Carlo TV Festivals

