Von Schulbank zum roten Teppich: Owen Coopers Doppelleben

Was für ein Sprint zwischen zwei Welten: Am Vormittag sitzt Owen Cooper über seinen Probeprüfungen, hebt dann aber wenige Stunden später in Richtung Los Angeles ab. Das Ziel des Nachwuchsschauspielers: die Golden Globes. Der Teenie-Star ist für seine Rolle in "Adolescence" in der Kategorie "Bester Nebendarsteller in einer Serie" nominiert worden. Während seine Klasse weiter Vokabeln und Formeln paukt, steht für Owen der Gang über den roten Teppich an. Laut Daily Mail soll er direkt nach dem letzten Test zum Flughafen gefahren werden, um rechtzeitig zum großen Auftritt zu landen.

Der Terminplan ist eng, der Kontrast maximal: Erst Prüfungsstress in der Schule, dann Glamour pur bei den Filmpreisen. Trotz seines jungen Alters mischt Owen schon unter Hollywoods ganz großen Stars mit. Bei den Critics' Choice Awards posierte er mit Timothée Chalamet (30), Michael B. Jordan (38) und sogar Adam Sandler (59) – ohne dabei die Bodenhaftung zu verlieren. Während im Klassenzimmer der Alltag weiterläuft, wird sein Name in Hollywood-Salons und bei Brancheninsidern bereits aufmerksam verfolgt.

Abseits des Rampenlichts bleibt Owen jedoch auch einfach ein Schüler, der Hausaufgaben macht, mit Freunden abhängt und sich im Unterricht anstrengt. "Owen nimmt die Schule genauso ernst wie seine Schauspielkarriere", verrät ein Insider. "Er will gute Noten erreichen – trotz aller Preise und Nominierungen." Genau wie seine Mitschüler legt er seine Prüfungen ab, allerdings online, unter kontrollierten Bedingungen. Im Umfeld des Schauspielers wird immer wieder betont, wie wichtig Owen Normalität sei. Seine Freunde, die ihn nach eigenen Aussagen trotz des Megaerfolgs ganz normal behandeln, geben ihm Halt. So schafft er es, trotz des Ruhms ein ganz normales Teenagerleben zu führen.

Getty Images Owen Cooper bei den Emmy Awards 2025

Getty Images Owen Cooper im August 2025

Getty Images Owen Cooper bei der Sondervorstellung von "Adolescence" in London

