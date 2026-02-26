Anne Burrell bekam wohl kein Narcan zur Wiederbelebung

Neue Details zum tragischen Tod von TV-Köchin Anne Burrell sind jetzt bekannt geworden. Wie TMZ unter Berufung auf einen Polizeibericht berichtet, wurde der Fernsehstar von Rettungskräften nicht mit dem Medikament Narcan behandelt, da sie zum Zeitpunkt ihres Eintreffens bereits tot war. Ihr Ehemann Stuart Claxton hatte Anne am Morgen des 17. Juni vergangenen Jahres um 7.40 Uhr auf dem Boden der Dusche in ihrem gemeinsamen Zuhause in Brooklyn gefunden. Sie lag mit dem Gesicht nach oben in dem Badezimmer, als die Notärzte eintrafen und sie kurz darauf um 8.00 Uhr für tot erklärten.

Dem Polizeibericht zufolge fanden die Beamten in der Nähe von Annes Körper "zahlreiche frei verkäufliche Medikamente, die in einer Schale vermischt waren". Narcan wird normalerweise eingesetzt, um Überdosierungen von Opioiden zu behandeln und wirkt auch gegen die Effekte von Amphetaminen. In Annes Fall konnten die Rettungskräfte jedoch feststellen, dass sie bereits verstorben war und keine Wiederbelebungsmaßnahmen mehr möglich waren. Die Ermittler hatten zudem im Hauptschlafzimmer einen Abschiedsbrief sowie "suizidale" Tagebucheinträge auf einem Bett im selben Raum entdeckt.

Anne wurde im Juni vergangenen Jahres von ihrem Ehemann Stuart leblos aufgefunden. Der Gerichtsmediziner von New York hatte die offizielle Todesursache als Suizid festgestellt, ausgelöst durch eine akute Vergiftung infolge der kombinierten Wirkung von Diphenhydramin, Ethanol, Cetirizin und Amphetamin. Die gebürtige New Yorkerin war vor allem durch ihre Food Network-Shows "Secrets of a Restaurant Chef" und "Worst Cooks in America" bekannt geworden. Sie trat auch in der "Iron Chef"-Reihe auf.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Anne Burrell, Köchin

Getty Images Anne Burrell und Ehemann Stuart Claxton bei der City Harvest Gala, April 2025