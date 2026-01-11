Malcolm, "Scrubs" und mehr: Diese Serien kehren 2026 zurück

Serienfans dürfen sich 2026 auf ein Jahr voller Comebacks und neuer Gesichter freuen: Gleich mehrere Kultformate kehren laut Kino.de auf die Bildschirme zurück, während gleichzeitig neue Titel um Binge-Zeit buhlen. So startet am 10. April ein neues Kapitel der Serie "Malcolm mittendrin" auf Disney+. Auf Hulu, hierzulande voraussichtlich bei Disney+, kehrt Scrubs am 25. Februar zurück – 16 Jahre nach der letzten Staffel. Fans der Serie dürfen sich außerdem auf ein weiteres Highlight freuen: HBO Max nimmt mit "The Pitt" ab dem 13. Januar ein neues Klinikdrama in seinen Katalog auf – mit Noah Wyle (54) in der Hauptrolle. Währenddessen sorgen bei Prime Video "Spider Noir" mit Nicolas Cage (62) und "Young Sherlock" mit Hero Fiennes Tiffin (28) mit düsteren Ermittlungen für Nervenkitzel. Und auf Disney+ serviert Jeremy Allen White (34) 2026 eine fünfte Staffel der gefeierten Gastroserie "The Bear".

Die neuen "Malcolm mittendrin"-Folgen drehen sich um die große Familienzusammenkunft anlässlich der 40. Hochzeit von Hal und Lois – ein perfekter Anlass, um die legendär chaotische Truppe noch einmal unter einem Dach zu vereinen. Bei "Scrubs" stehen J.D., Turk, Elliot und Dr. Cox diesmal als erfahrene Mediziner im Fokus. Sie leiten eine neue Generation von Assistenzärzten an. "The Pitt" setzt dagegen auf ein intensives Echtzeit-Konzept: Jede der 15 Episoden zeigt eine Stunde einer Schicht in einem Krankenhaus, erzählt aus der Perspektive des medizinischen Personals. Wissenswert: "Emergency Room"-Star Noah Wyle ist nicht nur vor der Kamera präsent, sondern auch als ausführender Produzent tätig.

In "Spider Noir" verwandelt sich Nicolas Cage in einen abgehalfterten Privatdetektiv im New York der 1930er-Jahre, der einst als einziger Superheld der Stadt galt und nun in einer Mischung aus Superhelden-Action und klassischer Noir-Atmosphäre mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird. "Young Sherlock", ab 4. März 2026 bei Prime Video zu sehen, zeigt Hero Fiennes Tiffin als hitzköpfigen jungen Sherlock Holmes im Jahr 1870, der durch einen Mordfall in eine gefährliche Verschwörung hineingezogen wird. Und "The Bear" legt 2026 auf Disney+ mit Staffel fünf nach, in der Jeremy Allen White als Carmy weiterhin zwischen Küche, Teamdruck und persönlichem Chaos jongliert.

Viele der Beteiligten bringen dabei eine lange gemeinsame Geschichte mit. Frankie Muniz (40), Bryan Cranston (69) und Jane Kaczmarek (70) wurden in den 2000ern mit "Malcolm Mittendrin" zu TV-Lieblingen und prägten mit ihrer überdrehten, aber herzlich wirkenden Serienfamilie eine ganze Zuschauergeneration. Zach Braff (50) und Donald Faison (51) pflegen ihre "Scrubs"-Bromance inzwischen auch abseits des Sets: Sie betreiben gemeinsam den Podcast "Fake Doctors, Real Friends", in dem sie ihre Erinnerungen an die Serie teilen und Fans einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Jeremy Allen White hat mit der Rolle des hochsensiblen Küchenchefs Carmy eine neue Identifikationsfigur geschaffen, die durch ihre Unsicherheiten und familiären Brüche viele Zuschauer anspricht. Und Nicolas Cage, der in Interviews immer wieder von seiner Liebe zu exzentrischen, gebrochenen Figuren erzählt, bekommt mit "Spider Noir" eine Bühne dafür. Fans erwartet also ein Serienjahr, das ihnen nicht nur wegen der Stoffe, sondern auch wegen der vertrauten Gesichter im Gedächtnis bleiben dürfte.

Getty Images Die "Scrubs"-Hauptdarsteller Sarah Chalke, Zach Braff und Donald Faison

Noah Wyle, Sherry Stringfield, Anthony Edwards, Julianna Margulies; George Clooney & Eriq La Salle

Getty Images Hero Fiennes Tiffin bei der "The Woman King" Premiere

Getty Images Donald Faison, Sarah Chalke und Zach Braff im November 2018

