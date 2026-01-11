TV-Koch Alex Kumptner verzückt Fans mit freiem Oberkörper

TV-Koch Alexander Kumptner (42) hat seine Fans mit einem überraschenden Schnappschuss auf Instagram in Verzückung versetzt: Oben ohne präsentierte er sich vor der Kamera und zeigte dabei seine bemerkenswert muskulöse Figur. Der Anblick des straff trainierten Fernsehkochs löste im Kommentarfeld eine regelrechte Flut an Reaktionen aus. Kommentare wie "Maschine!", "Du bist einfach hot" oder "Warst immer ein fescher Kerl!" zeugen von Begeisterung, andere User scheinen jedoch weniger beeindruckt: "Typisches Selfie eines Teenagers, mir gefällt es nicht", oder "Das ist mir zu viel – Sorry!", hieß es von Seiten der Kritiker.

Besondere Aufmerksamkeit erregte vor allem der Bizeps des Küchenstars, der gleich mehrfach in den Kommentaren thematisiert wurde. Ein Fan fragte humorvoll, ob dieser "eine eigene Postleitzahl" habe, während ein anderer bemerkte, dass Alex mit seinem knackigen Äußeren beweisen würde, dass man "auch als Familienvater in Shape" sein könne. Doch nicht alle nahmen den durchtrainierten TV-Koch so positiv wahr – einige Follower, die den 42-Jährigen sonst nur in schneeweißer Kochjacke kennen, empfanden die Inszenierung als zu viel des Guten. So blieb der Beitrag nicht ohne kritische Stimmen, was einmal mehr zeigt, dass nicht nur kulinarische Geschmäcker extrem unterschiedlich sein können.

Alexander wurde 1983 in Wien geboren und ist vielen vor allem als charismatischer Gastgeber und Koch aus diversen TV-Shows wie The Taste oder "Die Küchenschlacht" bekannt. In den letzten Jahren hat sich der Sternekoch nicht nur durch sein professionelles Können, sondern auch durch seine humorvolle Art eine treue Fangemeinde aufgebaut. Gemeinsam mit seinem Kollegen Frank Rosin (59) war Alex zuletzt in der Show "Mission Mittendrin!" zu sehen, wo die beiden unter anderem auf einer türkischen Hochzeit und in einem Hamburger Nachtclub ihr Können unter Beweis stellten.

alexanderkumptner TV-Koch Alexander Kumptner im Januar 2026

ActionPress Alex Kumptner, TV-Koch

Instagram / alexanderkumptner Frank Rosin und Alexander Kumptner auf dem Hamburger Dom 2025