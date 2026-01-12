Ben Affleck schockiert: Sohn verlangt Geld für Sportwetten

Ben Affleck (53) hat in der Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!" eine Anekdote erzählt, die ihm selbst kurz die Sprache verschlug: Sohn Samuel (13) habe ihn vor etwa einem Monat gefragt, ob er "100 Dollar (85 Euro) für Sportwetten" haben könne. Der Schauspieler schilderte das Gespräch lachend, aber deutlich überrascht, und zitierte den Teenager mit der Begründung, im Freundeskreis sei das üblich – verliere man, sei das Geld weg. Ben war fassungslos über diese angebliche "Disziplin" seines Sohnes und konterte sarkastisch: "Oh, das ist ja ein echter Standard!" Samuel, den Ben mit Ex-Frau Jennifer Garner (53) teilt, musste sich mit einer Abfuhr zufriedengeben. Und das liegt auch in der Familiengeschichte der Afflecks begründet, wie Ben Gastgeber Jimmy verriet.

"Mein Vater arbeitete in einer Bar, aber verdiente sein Geld hauptsächlich als kleiner Buchmacher", erklärte Ben. Jimmy wies darauf hin, dass diese Geschäfte damals noch illegal gewesen seien, worauf Ben augenzwinkernd verkündete, dass die 'Sünden' seines Vaters mittlerweile verjährt seien. "Ich erinnere mich an unsere erste Waschmaschine, unseren ersten Videorekorder – Dad kam nach Hause und sagte: 'Ihr könnt Steve Grogan dafür danken', dem Quarterback der Patriots", schwelgte Ben in Erinnerungen. Die New England Patriots seien damals so schlecht gewesen, dass alle gegen sie wetteten und verloren – zum Vorteil der Affleck-Familie. Ben bemühe sich heute jedoch, seinen Kindern Bodenhaftung mitzugeben – und sie vom Glücksspiel fernzuhalten. Gegenüber Today versicherte er, er wolle ihnen den Wert von Arbeit nahebringen. Als Samuel ihn einst nach den begehrten Dior Air Jordan 1 im Wert von über 5.000 Euro fragte, habe er nüchtern geantwortet, dafür müsse sein Sprössling "viele Rasen mähen". Papas Brieftasche sitzt also nicht so locker wie die Kinder es manchmal gern hätten.

Trotz der Scheidung von Jennifer im Jahr 2018 funktioniert das Co-Parenting zwischen den beiden Hollywood-Stars reibungslos. Ben, der die Schauspielerin im Interview mit dem GQ Magazin als "wundervolle" Mutter bezeichnete, verbrachte sogar Thanksgiving und Weihnachten 2025 mit Jennifer und den gemeinsamen Kindern. "Er ist immer willkommen in ihrem Haus", berichteten Insider über die entspannte Atmosphäre zwischen den Ex-Partnern. Die beiden haben es geschafft, ihre persönlichen Differenzen beiseite zu legen und sich auf das Wichtigste zu konzentrieren: das Wohl ihrer drei Kinder. Dabei schärfen sie deren Sinne auch für gesellschaftliche Probleme und die Wichtigkeit von Empathie. Die Familie engagiert sich gemeinsam sozial. So servierten sie an Thanksgiving 2024 zusammen kostenlose Mahlzeiten für Obdachlose bei der Midnight Mission in Los Angeles. In diesen Momenten wird bestimmt auch Samuel deutlich, dass Sportwetten und Sneaker gar nicht so wichtig sind.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Backgrid Samuel Affleck, Ben Affleck und Fin Affleck im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Filmstars