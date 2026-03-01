Dieser eklige Klostreich wurde Timothée Chalamet gespielt

Timothée Chalamet (30) hatte am Set von "Interstellar" ein ziemlich ekliges Erlebnis zu verkraften. Der Schauspieler erinnerte sich kürzlich in einem gemeinsamen Interview mit Matthew McConaughey (56) für das Magazin Variety an seinen letzten Drehtag bei dem Blockbuster. "In meinem Trailer ging ich auf die Toilette, und da war ein riesiger Haufen in meinem Klo", erzählte Timothée. Er fühlte sich nach eigenen Worten respektlos behandelt und suchte nach dem Übeltäter. "Ich weiß, ich bin nicht der Star dieses Films, aber wer kommt hier einfach rein?", fragte er sich damals.

Timothée machte sich auf die Suche und sprach mehrere Crewmitglieder an, doch alle stritten ab, etwas damit zu tun zu haben. "Also ging ich zu all den Bühnentechnikern, diesen riesigen Kerlen, und sagte: 'Hey, einer von euch hat sich in meinem Wagen verewigt.' Sie verneinten es", schilderte der Schauspieler die Situation. Schließlich wandte er sich an Regisseur Christopher Nolan (55), der auf Matthew zeigte. Der hatte laut Timothée "ein teuflisches Grinsen auf seinem Gesicht". Auf die Frage, warum er das getan hat, habe Matthew angeblich geantwortet: "In Texas ist das ein Initiationsritus, Baby." Im aktuellen Interview fügte Matthew lediglich trocken hinzu, dass er ein "Souvenir" für seinen jungen Kollegen hinterlassen habe.

Die Reaktionen im Netz auf den Streich fielen überwiegend negativ aus. "Gossenverhalten. Kindisch und ungehobelt", hieß es in einem viralen Post auf X, der über 1,4 Millionen Aufrufe verzeichnete. Ein anderer Nutzer schrieb: "Das hat für immer verändert, wie ich Matthew McConaughey sehe, und ich scherze nicht. Was stimmt nicht mit ihm?" Ein weiterer User kritisierte, dass Matthew zum Zeitpunkt der Dreharbeiten bereits 44 Jahre alt gewesen sei und fragte, welcher 44-Jährige solche Streiche am Arbeitsplatz spiele und damit durchkomme. "Ich würde das nicht mal bei einem Verwandten oder engen Freund in Betracht ziehen, aber bei einem Kollegen, der etwa 19 Jahre alt ist und den man kaum kennt??? Was zum Teufel, Mann", kommentierte eine weitere Person.

Getty Images Timothée Chalamet bei den Golden Globes 2026 in Beverly Hills, Januar 2026

Getty Images Matthew McConaughey bei der UK-Sondervorführung von "The Lost Bus" in London

Imago Matthew McConaughey und Timothée Chalamet in einer Szene aus Christopher Nolans "Interstellar"