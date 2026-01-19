Der Weg zur Heilung: Daniel Aminati teilt bewegende Zeilen

Daniel Aminati (52) hat auf Instagram bewegende Worte veröffentlicht, die er seiner gemeinsamen Tochter Charly Malika widmete. Anlass war ein emotionales Interview seiner Ex-Partnerin Patrice Aminati (30), die vor wenigen Tagen über ihre unheilbare Krebserkrankung sprach. Patrice befindet sich mittlerweile im Endstadium der Krankheit und schilderte ihre gegenwärtige Situation sowie die Herausforderungen, die die Trennung von Daniel mit sich brachte. Der Moderator teilte daraufhin eine Bilderreihe seiner Tochter und schrieb dazu: "In Momenten der Fragilität, wenn die Dunkelheit dir das Gefühl gibt, es ginge nicht weiter, ist es so wichtig, dich auf das zu besinnen, was in dir Heilung verspricht."

Der 52-Jährige ergänzt: "Auf die Dinge, die dir guttun, und auf die Menschen, denen du wichtig bist und die dich wertschätzen. Danke für die wunderbare Zeit, mein Herz." Seine berührenden Worte scheinen sich sowohl an seine Tochter als auch an die gemeinsame Zeit mit seiner Ex-Frau zu richten. Der einstige Sänger und Moderator zeigt damit nicht nur seine Liebe für Charly Malika, sondern spricht auch von der Wichtigkeit, Halt in schwierigen Zeiten zu finden. Für Patrice, die mittlerweile palliativ behandelt wird, nimmt das Verarbeiten und Leben mit der schweren Diagnose eine zentrale Rolle ein. Die 30-Jährige hat in einem früheren Gespräch betont, dass für sie vor allem Momente im Kreis ihrer Familie von besonderer Bedeutung seien.

In dem bewegenden Gespräch in der RTL-Sendung "Exklusiv" beschrieb Patrice, wie ihre Vorstellungen von Glück sich durch die Krankheit völlig gewandelt haben. Große Pläne waren für die Influencerin nicht mehr entscheidend. "Wenn ich an meinen letzten Tag denke, dann würde ich gern mit meinen Eltern auf dem Sofa sitzen. Wir würden ein Stück Kuchen essen und einen Kaffee trinken." Für sie zählten vielmehr die kleinen, bewussten Momente mit ihren Liebsten, die sie heute umso stärker wertschätzt. Auch auf Social Media gewährte die Moderatorin zuletzt einen sehr ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt. Kurz vor einem öffentlichen Auftritt meldete sich Patrice aus dem Hotelzimmer zu Wort.

Imago Daniel Aminati, Moderator

Instagram / danielaminati Daniel Aminati und seine Tochter Charly, August 2025

IMAGO / Gartner Daniel und Patrice Aminati, 2023