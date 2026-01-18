Unheilbar krank: Patrice Aminati denkt über letzten Tag nach

Patrice Aminati (30) spricht in einem emotionalen Gespräch mit RTL-Moderatorin Rebecca Mir (34) offen über ihr Leben mit einer unheilbaren Krebserkrankung – und darüber, wie sie sich ihren letzten Tag vorstellt. Die Influencerin, die aktuell palliativ behandelt wird, schildert, was für sie heute wirklich zählt: Nähe, Ruhe und vertraute Momente im Kreis der Familie. Wenn die 30-Jährige sich ihren womöglich letzten Tag vorstellt, "dann würde ich gern mit meinen Eltern auf dem Sofa sitzen. Wir würden ein Stück Kuchen essen und einen Kaffee trinken." Große Pläne? Nicht mehr wichtig. Entscheidend seien für sie die kleinen Augenblicke, die sie bewusst erlebe.

Im Gespräch erklärt Patrice, dass der Blick auf Glück und Erfüllung sich seit der Diagnose grundlegend verändert habe. Sie habe erlebt, wie wenig es brauche, um zu leben – eine Erfahrung, die sie besonders während eines zweiwöchigen Krankenhausaufenthalts gemacht habe, als sie kaum mehr besessen habe als eine Zahnbürste und ein OP-Hemd. Eine klassische Bucketlist habe sie zwar, räumte sie ein, doch sie sei zweitrangig. Nach der Trennung von ihrem Noch-Ehemann Daniel Aminati (52) ist sie zu ihren Eltern gezogen und genießt die Nähe. "Das ist etwas ganz Tolles, eine Familie zu haben", betont die 30-Jährige.

Bereits vor wenigen Tagen gewährte die Moderatorin einen sehr persönlichen Einblick in ihre Gefühlswelt. Kurz vor einem öffentlichen Auftritt in Berlin meldete sich Patrice in ihrer Instagram-Story direkt aus dem Hotelzimmer. Halb unter der Bettdecke versteckt, sprach sie offen über ihre Unsicherheit: "Ich weiß nicht, ob ich jemandem gerade damit Trost spenden kann, dass ich nach Berlin gefahren bin, um auf eine Veranstaltung zu gehen, ich hier aber im Bett liege, die Decke über den Kopf gezogen habe und mich nicht traue, rauszugehen." Das grelle Rampenlicht habe sie erneut verunsichert – ein Gefühl, das sie schon seit ihrer Schulzeit kenne.

IMAGO / Eventpress Patrice Aminati, Dezember 2025

IMAGO / Gartner Daniel und Patrice Aminati, 2023

