Joe Keery im Visier: Wird er der nächste Marvel-Superheld?

Joe Keery (33) könnte der nächste Star sein, der vom Hawkins-Universum in den Marvel-Kosmos wechselt – das behauptet zumindest Insider Daniel Richtman, dessen Prognosen in der Vergangenheit häufig der Wahrheit entsprachen. Demnach soll der Stranger Things-Liebling aktuell Gespräche mit Marvel führen. Offiziell bestätigt ist noch nichts, doch die Gerüchteküche brodelt. Während Marvel selbst weiter schweigt, diskutieren Fans in Foren wie Reddit bereits ihre Wunschrollen für Joe.

Vor allem die "Spider-Man"-Ecke des MCU hat es den Fans angetan: Schon länger wird Joe von vielen als perfekte Besetzung für Harry Osborn gehandelt, den besten Freund von Peter Parker, der später als Green Goblin zum erbitterten Gegenspieler des Netzschwingers wird. Mit Blick auf das geplante X-Men-Reboot gehen die Fantasien aber weiter: Auf Reddit fällt immer wieder Joes Name, wenn es um Rollen wie Cyclops oder Angel geht, Figuren, die in früheren Filmen unter anderem von James Marsden (52) und Ben Foster (45) gespielt wurden. Andere Comic-Fans wünschen sich ihn wiederum als Nova alias Richard Rider, einen bislang nur aus den Comics bekannten Weltraumhelden mit Flugkraft, Energieblitzen und übermenschlicher Stärke. All diese Ideen sind bisher jedoch nicht mehr als Wunschlisten – ohne offizielles Statement von Marvel bleibt alles im Bereich der Spekulation.

Joe hat sich in den vergangenen Jahren eine treue Fangemeinde aufgebaut, vor allem durch seine Entwicklung als Steve in "Stranger Things" – vom coolen Highschool-Typen zum überraschend fürsorglichen Serienliebling. In Interviews wirkt der Schauspieler oft entspannt und bodenständig, erzählt gerne von Musik, die er selbst macht, und davon, wie sehr ihn die enge Zusammenarbeit mit seinen Kollegen am "Stranger Things"-Set geprägt hat. Während die Marvel-Gerüchte weiter brodeln, steht jedoch schon fest, dass Joe bald an der Seite von Liam Neeson (73) in "Cold Storage" zu sehen sein wird. Der Film kommt am 19. Februar 2026 in die deutschen Kinos.

Getty Images Joe Keery bei den 83. Golden Globe Awards im Beverly Hilton, Beverly Hills, 11. Januar 2026

Instagram / strangerthingstv Joe Keery als Steve Harrington im Scoops-Ahoy-Kostüm

Instagram / rossduffer Maya Hawke und Joe Keery am "Stranger Things"-Set