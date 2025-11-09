Joe Keery ist glücklich über Steves "Stranger Things"-Ende

Joe Keery (33) hat in einem Interview mit ExtraTV Einblicke in das Ende seiner Figur Steve Harrington in der finalen Staffel der Erfolgsserie "Stranger Things" gegeben. Der Schauspieler war bei der Weltpremiere von Staffel fünf dabei und sprach von einer bittersüßen Erfahrung, das zehnjährige Kapitel der Serie abzuschließen. Dennoch zeigte er sich zufrieden: "Ich war sehr glücklich, wie es für mich persönlich zu Ende ging", erklärte er. Auf die Frage, ob die Fans Steves Ende mögen würden, antwortete er enthusiastisch: "Oh ja, absolut." Diese Worte dürften viele Fans beruhigen, die sich bereits Sorgen um den Ausgang der Geschichte gemacht haben.

Die fünfte Staffel, die am 27. November startet, wird die letzte der beliebten Netflix-Serie sein, die seit Jahren Millionen Zuschauer begeistert. Besonders Steves Rolle als charismatischer Babysitter und unwahrscheinlicher Held hat sich dabei als Fanliebling etabliert. Obwohl Joe keine konkreten Details zum Schicksal seiner Figur preisgab, ließ sein selbstbewusstes Auftreten darauf schließen, dass die Fans sich auf das Finale freuen können. "Es wird den Erwartungen gerecht", schien er zu signalisieren, ohne dabei zu sehr ins Detail zu gehen.

Abseits der Serie hat Joe Keery in den letzten Jahren auch musikalisch von sich reden gemacht. Unter dem Künstlernamen "Djo" veröffentlicht er Musik und präsentiert damit eine ganz andere Seite seines Talents. Der Schauspieler, der für seine Mischung aus Bodenständigkeit und Humor bekannt ist, gab kürzlich zu, dass er, ähnlich wie Kollegin Millie Bobby Brown (21), dem Ende von "Stranger Things" mit gemischten Gefühlen entgegensieht. Die Arbeit an der Serie habe sein Leben nachhaltig geprägt, doch er sei auch gespannt auf das, was vor ihm liegt. Im Laufe der Jahre ist Joe nicht nur bei den Fans, sondern auch bei seinen Schauspielkollegen für seine positive Ausstrahlung und große Leidenschaft für die Schauspielerei bekannt geworden.

Getty Images Joe Keery, Schauspieler

Instagram / rossduffer Maya Hawke und Joe Keery am "Stranger Things"-Set

Courtesy of Netflix Maya Hawke, Joe Keery und Natalia Dyer in "Stranger Things"