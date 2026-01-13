Aleks Petrovic veröffentlicht wütendes Telefonat mit Vanessa

Jetzt eskaliert der Rosenkrieg zwischen Aleksandar Petrovic (34) und Vanessa Nwattu (25): Der Realitystar veröffentlichte auf Instagram ein langes Trennungsstatement – und legte direkt danach ein ungefiltertes Telefonat mit Vanessa nach. Der Clip, offenbar kurz nach der Temptation Island VIP-Ausstrahlung entstanden, zeigt Aleks im Auto, Vanessa ist per Lautsprecher zugeschaltet. Thema des Streits: Vanessas Bruder, der laut Aleks in Dubai in seiner Wohnung wohnte und bis zwölf Uhr raussollte. Während Aleks von "Respekt" und "meinen vier Wänden" spricht, kontert Vanessa mit deutlichen Ansagen. Sie warnt, sie werde "das Ganze öffentlich" machen, sollte er rechtliche Schritte einleiten.

Zuvor hatte Aleks in seinem Statement behauptet, er habe nach den Dreharbeiten noch wochenlang um Vanessa gekämpft und sei kurz vor einer Versöhnung gewesen. Der Wendepunkt sei gekommen, als Vanessas Bruder in seine Wohnung eingezogen sei. Aleks wirft ihm Einflussnahme vor und spricht von "Manipulation" gegen ihn in den eigenen vier Wänden. Er schildert, er habe daraufhin klare Grenzen gesetzt und Vanessas Familie einen "respektvollen Abschiedstext" geschickt. Im veröffentlichten Telefonat hört man, wie sich die Tonlage erhitzt. "Ich rufe die Polizei. Ich rufe die Polizei", sagt Aleks mehrfach, während Vanessa ihn fragt: "Bist du krank? Narzisstisch? Und willst du jetzt Macht ausüben?" Auf seine Drohung mit rechtlichen Schritten antwortet sie: "Es werden keine rechtlichen Schritte eingeleitet. Sonst mache ich das Ganze hier öffentlich."

Bei der "Temptation Island VIP"-Reunion kam es dann zum endgültigen Eklat. Die Influencerin ließ ihrem Ex nämlich keine Chance, sich erneut zu entschuldigen. "Wir wissen, Aleks tut es wieder leid. In drei Jahren bist du wieder hier, machst wieder dasselbe…", höhnte sie vor laufender Kamera. Besonders pikant: Sie warf Aleks zudem vor, nach dem Beziehungsaus mit fiesen Kommentaren auf Social Media nachgetreten zu haben. "Deswegen hast du auf Social Media weitergemacht, stark", feuerte Vanessa in Richtung des Realitystars. Aleks versuchte sich zwar zu erklären und sprach von einem Missverständnis. "Auf Social Media war der Fall, dass ich natürlich nicht spoilern darf, dass ich alles einsehe und Fehler gemacht habe. Ich habe dann aus meiner damaligen Sicht versucht, zu erklären, wie ich gedacht habe. Deswegen hast du das falsch aufgefasst", verteidigte er sich.

Anzeige Anzeige

Imago Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, Februar 2023

Anzeige Anzeige

Imago Aleks Petrovic beim BILD-Promi-Boxen "Fame Fighting 3" in der Grugahalle Essen, 18. Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Imago Vanessa Nwattu bei der Weltpremiere von "Manta Manta – Zwoter Teil" in Köln