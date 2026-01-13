"Aleks überlebt": Vanessa Nwattu erntet Kritik für TikTok

Nachdem beim Wiedersehen von Temptation Island VIP ist es offiziell, dass Vanessa Nwattu (25) und Aleksandar Petrovic (34) auch nach der Ausstrahlung getrennte Wege gingen. Eine Tatsache, die Vanessa sehr zu freuen scheint, wie sie in einem TikTok-Video zur Schau stellt. Darin tanzt sie ausgelassen vor der Kamera und schreibt dazu: "POV: Du hast Aleks Petrovic überlebt." Mit dieser Aktion hat sie aber wohl etwas übers Ziel hinausgeschossen – das Video wird im Netz nämlich hart kritisiert.

Auch ihr Ex scheint das gar nicht witzig zu finden: Aleks teilt in seiner Instagram-Story das Video von TikTokerin Aline Bachmann (32), die infrage stellt, ob man nach einer Trennung so mit der Situation umgehen müsse wie Vanessa. Aleks kommentiert dazu: "Aline Bachmann, du hast sie durchschaut." Und auch unter Vanessas Video häufen sich Nutzer, die den Clip kritisch hinterfragen. "Finde ich jetzt aber auch maximal kindisch", und "drei Jahre mit ihm zusammen sein, sich verloben, kurz vor Ende der Show noch sagen 'ich stehe wie eine Löwin hinter ihm' und dann das" und "Ist jetzt aber auch nicht die feine Art, so zu schießen", sind nur ein paar der kritischen Stimmen.

Während Vanessa öffentlich zeigt, wie glücklich sie ist, die Beziehung hinter sich gelassen zu haben, setzte Aleks laut eigenen Aussagen alles daran, um die Beauty nach den Dreharbeiten zurückzugewinnen. "Ich habe nach der Produktion über einen Zeitraum von circa drei Wochen mit voller Ernsthaftigkeit, Tiefe, Liebe und Hingabe um diese Frau gekämpft. Nicht oberflächlich, nicht taktisch, nicht aus Manipulation – sondern aus echter Verantwortung, Überzeugung und Liebe", berichtet er in seiner Instagram-Story. Seine Versuche blieben aber erfolglos – und die beiden Ex-Verlobten verstricken sich immer weiter in einen öffentlichen Rosenkrieg.

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic, Realitystars

Imago Vanessa Nwattu bei der Weltpremiere von "Manta Manta – Zwoter Teil" im Cinedom Köln

Instagram / vanessa.nwa Aleks Petrović und Vanessa Nwattu, Influencer