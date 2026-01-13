Aleks kämpfte nach Temptation wochenlang um Vanessas Liebe

Die Beziehung zwischen Aleksandar Petrovic (34) und Vanessa Nwattu (25) überstand das TV-Experiment Temptation Island VIP nicht. Schon während der Ausstrahlung lieferten sie sich einen Rosenkrieg, der sich nun, nach der Wiedersehens-Show, immer mehr zuspitzt. In seiner Instagram-Story teilt Aleks nun ein langes Statement zu dem, wie es nach der Show mit ihnen weiterging. Darin beschreibt er unter anderem ausführlich, wie sehr er um die Liebe zu seiner Ex-Verlobten gekämpft hat. "Ich habe nach der Produktion über einen Zeitraum von circa drei Wochen mit voller Ernsthaftigkeit, Tiefe, Liebe und Hingabe um diese Frau gekämpft. Nicht oberflächlich, nicht taktisch, nicht aus Manipulation – sondern aus echter Verantwortung, Überzeugung und Liebe", betont er darin.

Zunächst berichtet der 34-Jährige von den zwei Tagen direkt nach dem letzten Lagerfeuer, die sie noch gemeinsam auf Kreta verbrachten. "Drei gemeinsame Jahre lassen sich nicht so emotionslos und kalt beenden, wie sie es am letzten Lagerfeuer getan hat. Wir haben nach dem finalen Lagerfeuer die ganze Nacht miteinander gesprochen, bis in die frühen Morgenstunden. Es war schmerzhaft, emotional und aufwühlend", erzählt er. Am nächsten Morgen habe er sie mit einem Frühstück überrascht und weiterhin alles daran gesetzt, dass sie eine gute Zeit hat. "Spa, Wellness mit Massage, um den emotionalen Stress zu reduzieren. Am Strand führten wir bei Sonnenuntergang ein langes, tiefgehendes, sehr emotionales Gespräch, das von Trauer und Ehrlichkeit geprägt war", so Aleks. Zurück zu Hause habe er sich weiterhin viel Mühe gegeben: Er hatte nicht nur ihre Rückflüge auf eigene Kosten umgebucht, sondern Vanessa in Deutschland auch kostenfrei sein Auto überlassen. Er habe sich direkt therapeutische Hilfe gesucht, die er bis heute in Anspruch nehme. Er überraschte sie mit Blumen, Konzerttickets und weiteren romantischen Aktionen, um ihr zu zeigen, wie ernst es ihm war. Doch seine Versuche führten langfristig nicht zu seinem gewünschten Ziel: Auch wenn Vanessa laut Aleks zwischenzeitlich an der Trennung zweifelte, fanden sie nicht wieder zueinander. Stattdessen artete der Streit und Rosenkrieg immer weiter aus.

Auch wenn bei "Temptation Island VIP" weder ein körperlicher noch emotionaler Betrug stattfand, lieferte Aleks seiner damaligen Verlobten Bilder, die sie stark an ihrer Beziehung zueinander zweifeln ließen und sie dazu veranlassten, noch während des letzten Lagerfeuers den Schlussstrich zu ziehen. Ein Ende des öffentlichen Streits ist bislang aber noch nicht in Sicht. Obwohl Aleks inzwischen offiziell machte, dass es eine neue Frau in seinem Leben gibt, schießen er und seine Ex nach wie vor im Netz gegeneinander – und zuletzt erhob Vanessa während der Wiedersehens-Show schwere Vorwürfe gegen den Realitystar.

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

Imago Aleks Petrovic beim Kampfsport-Event Fame Fighting 3 in der Grugahalle Essen am 18.10.2025

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic, Realitystars