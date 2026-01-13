Diese "Love Is Blind: Germany"-Kandidaten haben sich verlobt

Bei Love Is Blind: Germany geht es Schlag auf Schlag. Nach nur wenigen Dates, bei denen sich die Singles ohne einander zu sehen kennenlernen durften, wurde bei so manchen schon die große Frage gestellt: "Willst du mich heiraten?" Kandidat Konstantin hielt als Erster um eine Hand an: Teilnehmerin Jessi hat es ihm total angetan – und das beruht glücklicherweise auf Gegenseitigkeit. Die 32-Jährige nimmt den Antrag liebend gern an. Beim ersten Aufeinandertreffen fallen sich die zwei überglücklich in die Arme und geben einander sogar schon einen ersten Kuss.

Ebenso verlobt sind Josy und Gunnar. Der Berliner hat von Anfang an klargestellt, dass er mit seiner zukünftigen Frau keine eigenen Kinder haben möchte. Diese Einstellung ist für die HR-Referentin anscheinend eher kein Problem. Auch sie beantwortete seine Frage mit einem glücklichen "Ja". Josy verdrehte allerdings auch noch Kandidat Jubriel den Kopf. Dieser entschied sich jedoch letzten Endes, Teilnehmerin Wandi die Frage aller Fragen zu stellen. Nun hat die Personalerin mit Jubriel ihren ersten Beziehungspartner an ihrer Seite – der sogleich ihr Verlobter ist.

Auch die "Love Is Blind: Germany"-Küken haben sich verlobt: Nachdem Jura-Student Jan die 26-Jährige Loan gefragt hat, ob sie seine Frau werden möchte, antwortet sie mit einem "Ja" und die zwei können ihr Glück kaum fassen. "Loan, wir sind verlobt", fasst Jan zusammen und Loan fragt ungläubig, aber zufrieden: "Kannst du das glauben?" Ebenso glücklich verlobt sind Kandidat Andi und Frankfurterin Yasmin. Auch wenn sich Andi zuvor nicht ganz sicher war, welcher seiner Favoritinnen er die Frage stellen soll und damit für etwas Trubel mit Nadja und Celia sorgte, feierten sie anschließend ihr Liebesglück. Dafür musste Yasmin jedoch Single Dustin abblitzen lassen – sie habe im letzten Moment gemerkt, dass er anscheinend einfach nicht "der Richtige" für sie sei. Und auch Celia und Nadja verließen das Format ohne Partnerschaft.

