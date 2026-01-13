Enttäuschung pur: Studentin scheitert bei "Bares für Rares"

Bei Bares für Rares platzte für Studentin Vanessa Pfeffer der große Traum vom Kassenknüller. Mit einer kleinen Plastikfigur eines Dudelsackspielers aus dem Londoner Kaufhaus Harrods im Gepäck trat sie in der ZDF-Show an, ermutigt von der Mutter und einer Wunschsumme von 2.000 Euro. Die erste Ernüchterung folgte direkt bei der Expertise am Händlertisch: Experte Sven Deutschmanek (49) stellte klar, dass weder Edelmetall noch Antiquitätenwert vorlagen und veranschlagte lediglich 200 Euro als realistischen Verkaufspreis. Trotz des Dämpfers wollte Vanessa es wagen und in den Händlerraum gehen – doch dort wartete die zweite Enttäuschung.

Im Händlerraum hielt sich die Begeisterung deutlich in Grenzen. Die Figur fand kaum Beachtung, einzig Christian Vechtel stieg ins Bietergefecht ein – wenn man es denn so nennen mag. Er eröffnete mit 50 Euro und blieb damit weit unter der Einschätzung. Als Vanessa ihre neue Untergrenze von 200 Euro nannte, legte Christian auf 100 Euro nach, mehr kam aber nicht. "Mit dieser Summe kann ich mich bei meiner Mutter nicht sehen lassen", machte die Studentin klar. Am Ende verließ sie die Bühne mit der Figur unterm Arm – Mission gescheitert und die Hoffnung auf ein kleines Wunder.

Die Dudelsack-Figur hat eine familiäre Geschichte: Vanessas Vater hatte sie Ende der 1990er Jahre bei Harrods gekauft und seiner Frau geschenkt. Nun sollte das Erinnerungsstück doch einem neuen Besitzer Platz machen – ein Schritt, der oft schwerfällt, wenn Emotionen am Objekt hängen. "Bares für Rares" lebt genau von diesem Mix aus Sentiment und Marktwert: Menschen bringen ihre Exponate, lassen sie von Sachverständigen bewerten und verhandeln anschließend mit den Händlern. Manchmal winkt der Jackpot, manchmal bleibt es bei einer Lektion in Sachen Erwartungsmanagement. Für Vanessa blieb es ein Kapitel, das sie wohl erst zu Hause in Ruhe mit der Familie besprechen wird.

ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

Instagram / annika_rassbach Annika Raßbach (zw. v. l.) und Horst Lichter mit "Bares für Rares"-Experten, Februar 2025

ZDF / Frank W. Hempel Dr. Friederike Werner, Dr. Bianca Berding, Horst Lichter, Wendela Horz, Detlev Kümmel