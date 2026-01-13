Familienstreit: Funkstille bei den Beckhams seit einem Jahr

Neue Schärfe im Beckham-Clan: Anfang Januar meldet sich eine Quelle aus dem Umfeld von Nicola Peltz-Beckham (31) zu Wort und widerspricht Berichten, nach denen David (50) und Victoria Beckham (51) die Wogen mit Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26) glätten wollen. Laut dem Insider gegenüber People habe sich seit fast einem Jahr keiner der beiden Eltern bei Nicola gemeldet – weder per Anruf noch Nachricht: "Die Behauptung, David und Victoria hätten ehrliche Versuche unternommen, die Dinge zu kitten, ist unwahr." Gleichzeitig kursieren Angaben, Brooklyn habe seine Eltern angewiesen, ihn nur noch über Anwälte zu kontaktieren. Der Familienfrieden? Weiter außer Reichweite.

Damit widerspricht das Lager von Nicola deutlich den Berichten, David und Victoria würden hinter den Kulissen alles versuchen, den familiären Frieden wiederherzustellen. Ein Insider, der auf der Seite des Ex-Fußballers und der Designerin stehen soll, hatte People zuvor erzählt, die beiden hätten Brooklyn und Nicola immer wieder zu Familienereignissen eingeladen – etwa zu Davids Ritterschlag im Oktober – und mehrfach um ein klärendes Gespräch gebeten. Dem hält nun die Quelle von Nicola entgegen. Besonders brisant: Laut The Sun soll Brooklyn seinen Eltern sogar eine formelle Unterlassungsmitteilung geschickt haben, die ihnen nicht nur den direkten Kontakt, sondern angeblich auch das simple "Taggen" ihres Sohnes auf Instagram untersagt.

Während der Ton hinter den Kulissen rau bleibt, setzt Nicola auf stille Signale: Auf Instagram fiel Fans zuletzt eine unaufgeregte, aber deutliche Änderung auf. Die Schauspielerin betont auf der Plattform vermehrt ihr eigenes Umfeld und private Momente mit Brooklyn, oft Seite an Seite mit ihrem Bruder. Brooklyn wiederum teilt gerne Einblicke aus der gemeinsamen Küche und aus kleinen Alltagsritualen. David zeigt sich derweil öffentlich nostalgisch, postete zum Jahreswechsel alte Bilder mit seinem ältesten Sohn und schrieb: "Ich liebe euch alle so sehr." Victoria hält ihre Fashion-Welt am Laufen, während Romeo (23) und Cruz (20) in sozialen Medien ihre Sicht andeuten. Trotz der Distanz setzen alle Seiten auf sorgfältig kuratierte Botschaften – viel Nähe im Bild, viel Abstand in der Realität.

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Januar 2025

Getty Images David Beckham feiert mit Victoria Beckham den MLS-Cup-Sieg 2025