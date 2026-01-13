"Lindenstraße"-Star Marie-Luise Marjan über Kinderlosigkeit

Sie war am Set die ewige Mama, privat blieb der Kinderwagen allerdings leer: Marie-Luise Marjan (85), die legendäre Helga Beimer aus der Lindenstraße, spricht offen über ihre Kinderlosigkeit. Im Podcast "MayWay" erzählt die Schauspielerin, wie sehr sie die Mutterrolle prägte – und wo ihr bis heute etwas fehlt. "Je älter ich werde, und ich höre ja immer, gerade wenn so Weihnachtsfeiertage kommen oder besondere Feiertage und jeder spricht von seiner Familie oder von seinen Kindern, dann denke ich …", sagt sie, bricht ab, wirkt nachdenklich.

Dann findet Marie-Luise Worte für das, was bleibt: "Ich habe zwar mit all meinen Rollen 43 Kinder gehabt, aber ich konnte sie nur geistig und sozusagen künstlerisch erziehen." Und weiter: "Den Popo wischte die Mama ab, da musste ich mich nicht drum kümmern. Also dieses wirkliche Leben mit einem heranwachsenden Menschen, das ist natürlich eine Erfahrung, die jeder Mensch einmal machen sollte. Aber es hat sich halt nie eingestellt." Ihre ikonische Rolle als Helga Beimer nahm die Schauspielerin nicht auf die leichte Schulter. Sie bereitete sich intensiv darauf vor, die Figur realistisch darzustellen, sogar ein zwölfseitiges Dokument erarbeitete sie damals, um die Persönlichkeit der Rolle zu erfassen. Am Set legte sie großen Wert auf Authentizität und mischte sich aktiv ein, wenn etwas nicht zu Helga passte.

Abseits ihrer Rolle sorgte die Schauspielerin im Jahr 2024 für Schlagzeilen, als sie sich bei einem Sturz im Theater einen Oberschenkelhalsbruch zuzog. "Das war Glück im Unglück. Meine Nerven und Blutverbindungen blieben intakt", sagte Marie-Luise später, wie Bunte berichtete. Nach einer Operation musste sie zur Rehabilitation in eine Klinik – ein Fitnessstudio hatte sie bis dahin noch nie betreten. "Zum ersten Mal in meinem Leben trainierte ich an Geräten, nie zuvor hatte ich ein Fitnessstudio betreten. Das ändere ich jetzt", berichtete sie entschlossen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Marie-Luise Marjan, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Marie-Luise Marjan, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Marie Luise Marjan, Schauspielerin

Anzeige