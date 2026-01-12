Sind Melissa und Marwin nach Temptation noch ein Paar?

Beim großen Wiedersehen von Temptation Island VIP gibt es Antworten: Melissa Heitmann (29) und Marwin Klute (28) klären auf, wie es nach den Dreharbeiten bei ihnen weiterging. Sie verließen das finale Lagerfeuer zwar als Paar, doch harmonisch wirkte ihre Beziehung ganz und gar nicht. Tatsächlich bestätigt Marwin gegenüber Moderatorin Janin Ullmann (44): "Wir sind nicht mehr zusammen." Die Entscheidung ist frisch – erst wenige Tage vor dem Wiedersehen sei er endgültig aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen.

Im Detail schildert Melissa, dass sie nach der Show zunächst an eine echte Veränderung glauben wollte. "Nach Temptation waren wir weiterhin zusammen. Es gab leider viele Situationen, wo ich gemerkt habe, dass Marwin sich nur kurzzeitig geändert hat – aber danach hat es sich wieder eingeschlichen wie vorher", erzählt sie bei der Reunion. Insgesamt habe sie viermal Schluss gemacht, da es ihr schwergefallen sei, ihre Entscheidung auch wirklich durchzuziehen. Dennoch findet sie: "Für mich war es im Endeffekt die richtige Entscheidung, auch wenn es natürlich immer schwer ist."

Während der Zeit in der Show spielte auch Verführer Kevin immer wieder eine Rolle. Nach den Dreharbeiten hätten sich die beiden aber nie wiedergesehen, betont Melissa. Ernste Datingabsichten habe sie damals ohnehin nicht verfolgt. Auch Marwin hat vorerst kein Interesse am Thema Dating: "Ich hab kein Interesse daran, eine Frau kennenzulernen. Ich muss erst mal alles verarbeiten, abschließen und irgendwo auch heilen."

Anzeige Anzeige

RTL / Dustin Leonhard Grieß "Temptation Island VIP"-Kandidaten Melissa Heitmann und Marwin Klute

Anzeige Anzeige

Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann und Marwin Klute, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann und Marwin Klute, September 2024