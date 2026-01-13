Nach mutmaßlichem Angriff: Dennis Schröder erhält NBA-Sperre

Der deutsche Basketball-Star Dennis Schröder steht nun plötzlich in der Kritik: Nach der deutlichen 101:125-Pleite seiner Sacramento Kings bei den Los Angeles Lakers soll der Nationalmannschaftskapitän hinter den Kulissen die Fassung verloren haben. RTL zufolge habe er im Gang der Arena auf Lakers-Star Luka Doncic gewartet und eine Auseinandersetzung provoziert. Die NBA reagierte jetzt prompt und suspendierte Dennis für drei Spiele. Damit verpasst er die Aufeinandertreffen seiner Mannschaft mit den Houston Rockets, den Lakers und den New York Knicks.

Laut RTL sollen Dennis und Luka bereits während des Spiels aneinandergeraten sein. Auf Video-Aufnahmen ist wohl zu hören, wie Doncic rief: "Hättest den Vertrag unterschreiben sollen." Hintergrund könnte also ein gescheiterter Vertragsabschluss vor einigen Jahren sein. Dennis war zuvor selbst bei den Lakers aktiv und hatte angeblich ein lukratives Angebot abgelehnt. Der Sportler betonte jedoch in der Vergangenheit, es habe nie ein Angebot an ihn gegeben. Ob dieser Spruch jedoch in direktem Zusammenhang mit der späteren Konfrontation steht, bleibt unklar. Auch finanziell wiegt die Sperre schwer: Für die Auszeit erhält der Spielmacher kein Gehalt und verliert RTL zufolge rund 250.000 Euro.

Für Dennis kommt diese unerfreuliche Nachricht nur wenige Monate nach einem echten Karrierehöhepunkt. Mit der deutschen Nationalmannschaft gelang ihm im vergangenen Sommer ein enormer Erfolg. Der Basketball-Star schaffte es mit seinem Team in einem packenden Finale bei der Europameisterschaft zum Titelgewinn. Damit konnte Dennis nicht nur seine Position im internationalen Basketball weiter stärken, sondern auch zahlreiche neue Fans für sich gewinnen. Die jüngste Kontroverse wirft nun jedoch unweigerlich einen Schatten auf diese Erfolge – und es bleibt abzuwarten, wie es für Dennis nach der Sperre weitergeht.

Getty Images Dennis Schröder, NBA-Star

Getty Images Dennis Schröder, Sportler

Getty Images Dennis Schröder und Daniel Theis

