Nach Trennung: Patrice Aminati legt strahlenden Auftritt hin

Erster öffentlicher Auftritt nach der Trennung von Daniel Aminati (52): Patrice Aminati (30) zeigte sich am Wochenende erstmals wieder auf einem roten Teppich – solo und mit strahlendem Lächeln. Die Influencerin besuchte in Berlin den GermanDream Award 2026, während Tochter Charly Malika zu Hause blieb. Die Veranstaltung ehrt Menschen, die sich für Demokratie, Vielfalt und Zusammenhalt starkmachen – ein Termin, den Patrice ganz bewusst für ihr Comeback wählte. Auf Instagram hatte sie erst kürzlich betont, dass sie keinen neuen Partner hat und ihren Fokus auf sich selbst legt. "Jeden Tag fühle ich mich etwas mehr bei mir selbst angekommen", schrieb sie ihren Followern. Seit der öffentlich gemachten Trennung von Daniel Aminati im Dezember 2025 richtet sie den Blick nach vorn.

Auf dem roten Teppich lächelte die 30-Jährige in einem eleganten Look für die Fotografen und wirkte gefasst, beinahe erleichtert. Der Abend passte zu ihrer neuen Haltung: kleine Schritte, klare Prioritäten. Der GermanDream Award setzt ein Zeichen für gleiche Chancen und gesellschaftliches Miteinander – Werte, hinter denen die Influencerin sichtbar steht. Auf der Website der Organisation heißt es: "Für GermanDream bedeutet Vielfalt deshalb, dass wir uns für eine Gesellschaftsordnung stark machen, in der alle mitgenommen werden, die gleichen Chancen haben und unser Zusammenleben mitgestalten." Nach eigenen Worten genießt Patrice wieder Alltag und Normalität, etwas, das ihr in der Ehe fehlte.

Bereits am Vortag hatte die Influencerin auf Instagram erneut klargestellt, dass sie keinen neuen Partner an ihrer Seite habe. "Meinst du meine behandelnde Ärztin, die ich fast täglich aufsuchen muss?", antwortete sie auf die immer wieder auftauchende Frage nach einem neuen Mann in ihrem Leben. Offen berichtete die Mutter von Charly Malika, wie sehr Arztbesuche und der Kampf um die eigene Gesundheit ihren Alltag bestimmen. "Mein Fokus liegt auf Körper und Gesundheit", betonte sie und machte deutlich, dass für Liebesdinge aktuell kein Platz sei.

ActionPress / AEDT Patrice Aminati, Januar 2026

ActionPress / AEDT Patrice Aminati, Januar 2026

IMAGO / Gartner Daniel und Patrice Aminati, 2023