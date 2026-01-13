Virales Video: Darum verließ Nick Jonas die Golden Globes

Nick Jonas (33) hat während der Golden Globes 2026 plötzlich den Saal verlassen – und die Kameras liefen mit. Der Sänger war gemeinsam mit seiner Frau Priyanka Chopra Jonas (43) im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles erschienen, strahlte auf dem roten Teppich und nahm anschließend im Saal Platz. Doch mitten in der Show zeigte ihn ein Clip draußen vor dem Hotel: Nick stand entspannt im Eingangsbereich, trank Wasser, während drinnen die Verleihung weiterlief. Das exklusive Video wurde vom Magazin Parade veröffentlicht und verbreitete sich rasend schnell in den sozialen Netzwerken, wo Nutzer rätselten, was wohl hinter dem kurzen Ausstieg steckte.

Die Diskussion nahm Fahrt auf, als ein Fan den Clip auf X teilte und schrieb, "Soziale Ängste überwältigten ihn." Nick meldete sich daraufhin persönlich zu Wort und bestätigte die Vermutung kurz und deutlich. "Ja... das hat mich wie ein Schlag in die Magengrube getroffen", kommentierte er unter dem Post und machte damit klar, dass ihn in diesem Moment soziale Angst überwältigt hatte. Zuvor hatten Fotografen ihn und Priyanka noch händchenhaltend und gut gelaunt am Eingang des Beverly Hilton abgelichtet. Auf den Außenaufnahmen zum Video wirkt der erfolgreiche Musiker trotz allem gefasst, nippt an einer Wasserflasche und sammelt sich, während der Glamour-Trubel im Ballsaal ohne ihn weitergeht.

Nick, der mit seinen Brüdern als Jonas Brothers um 2005 bekannt wurde und 2008 durch den Disney-Film "Camp Rock" weltweite Berühmtheit erlangte, und Priyanka gelten seit Jahren als starkes Team, das Berufliches und Privates souverän zusammen meistert. Die "Quantico"-Darstellerin begleitet den Sänger regelmäßig zu Musik- und Filmpreisen, umgekehrt zeigt er sich an ihrer Seite bei Premieren und Branchen-Events. Auf Social Media gewähren die beiden, die 2022 Töchterchen Malti bekamen, immer wieder kleine Einblicke in ihren Familienalltag, teilen Urlaubsfotos und kulinarische Momente. Ihre Auftritte auf roten Teppichen sind meist perfekt abgestimmt, von passenden Outfits bis zu vertrauten Blicken – ein eingespieltes Duo, das auch abseits des Rampenlichts Ruhe und Rückhalt füreinander findet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nick Jonas im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Nick Jonas und Priyanka Chopra im September 2025 in New York

Anzeige Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra teilt zu Thanksgiving einen Familienschnappschuss