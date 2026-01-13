Zum vierten Mal schwanger? Rihanna macht witzige Andeutung

Rihanna (37) sorgt wieder einmal für Gesprächsstoff. Die Sängerin und Unternehmerin ließ unter einem Instagram-Post der Reality-TV-Persönlichkeit Montana Brown (30) aufhorchen. Diese hatte in einem Video scherzhaft über ihr Dilemma "sexy werden oder schwanger werden im Jahr 2026" sinniert. Rihanna kommentierte daraufhin amüsiert: "Warte mal! Also bin ich nicht verrückt? Wette!" Ihre Worte haben prompt für Spekulationen gesorgt. Könnte sich die erfolgreiche Musikerin und dreifache Mutter tatsächlich vorstellen, bald ein weiteres Baby zu bekommen?

Gemeinsam mit ihrem Partner A$AP Rocky (37) hat Rihanna bereits drei Kinder. Nach ihren beiden Söhnen RZA und Riot kam im September 2025 ihre Tochter Rocki zur Welt. Wie eine Insiderin bereits der US-Presse verriet, soll Rihanna überglücklich über die Geburt ihres Mädchens gewesen sein. Laut der Quelle genieße sie es in vollen Zügen, nun auch weibliche Energie im Haus zu haben, und freue sich darauf, mit ihrer Tochter typische Mädchensachen zu erleben. Für die beiden älteren Brüder ist Rocki außerdem schon jetzt ein wertvolles Familienmitglied, mit dem sie gemeinsam aufwachsen. Rihanna und A$AP Rocky, die seit 2020 ein Paar sind, wirken zufrieden und privat erfüllt.

Zuletzt wurde Rihanna auf ihrer Heimatinsel Barbados gesehen, wo sie Zeit mit der gesamten Familie auf einem luxuriösen Katamaran verbrachte. Dort genoss sie nicht nur die karibische Sonne, sondern auch innige Momente mit ihren Kindern. Die Sängerin zeigte sich in einem stylischen Look und schien vollkommen in ihrer Rolle als Mutter aufzugehen. Es ist offensichtlich: Rihanna liebt ihr Leben als dreifache Mama und scheut sich nicht, den Gedanken an eine größere Familie offenbar mit Humor zu umspielen. Fans dürfen gespannt sein, ob nun tatsächlich Baby Nummer vier in Planung ist oder ob alles einfach nur ein spaßiger Kommentar der Künstlerin war.

Anzeige Anzeige

Instagram / badgalriri Superstar Rihanna mit ihrem Neugeborenen, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown, Realitystar

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, Juni 2025