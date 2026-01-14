Das hält Amanda Seyfrieds Tochter von ihren Filmrollen

Amanda Seyfried (40) hat kürzlich verraten, wie ihre Tochter Nina erstmals ihre berühmten Filmrollen erlebt hat. Die Schauspielerin erklärte gegenüber Entertainment Tonight, dass sie keine Kontrolle darüber hatte, welchen ihrer Filme die heute Achtjährige zuerst sah – diese Entscheidung fällte ihre eigene Mutter. Diese zeigte Nina den Musical-Hit Mamma Mia. Doch während Ninas Begeisterung für diesen Film schnell entflammte, holte sie Mean Girls noch nicht ganz ab.

Amanda selbst hatte sich sehr darauf gefreut, ihrer Tochter die Kult-Komödie zu zeigen. "Das ist Kunst, das ist klug", erinnerte sie sich an ihre Gedanken während des besonderen Moments. Dennoch sei der Humor der Satire vielleicht noch ein wenig anspruchsvoll für Nina gewesen, so die Schauspielerin. Gefallen habe es ihr dennoch, auch wenn von wahrer Obsession für "Mean Girls" noch keine Rede sein könne. Mit einem Schmunzeln sagte Amanda: "Wenn sie zehn ist, wird sie sagen: 'Das ist echt cool, Mama'." Derweil bleibt der Musical-Klassiker "Mamma Mia" mit seinen ABBA-Hits das unangefochtene Highlight für Nina.

Schon vor zwei Wochen hatte Amanda im Gespräch mit People klargestellt, dass sie ihr Herz an "Mamma Mia" verloren hat. Die Schauspielerin ließ keinen Zweifel daran, wie sehr sie sich eine Fortsetzung wünscht. "Ich werde weiter für diesen Film kämpfen, bis ich blau im Gesicht bin", sagte sie damals über ihren Traum von "Mamma Mia 3". Ihr Wunsch: Eine Geschichte rund um Sophies Leben als Mutter – natürlich wieder vor der traumhaften Kulisse einer sonnigen griechischen Insel.

Getty Images Amanda Seyfried bei der Premiere von "The Testament of Ann Lee" in Los Angeles, 14. Dezember 2025

Getty Images Amanda Seyfried bei der Premiere von Lionsgates "The Housemaid"

Getty Images Amanda Seyfried bei den 31st Annual Critics Choice Awards in Santa Monica