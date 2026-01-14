Es soll weiteres Missbrauchsopfer von Timothy Busfield geben

Timothy Busfield (68) hat sich in Albuquerque der Polizei gestellt – und steht nun vor noch schwereren Vorwürfen. Der Schauspieler und Regisseur, bekannt aus "The West Wing", erschien am Mittwoch per Videoschalte zu seiner ersten Anhörung, nachdem er sich am Dienstag nach einer langen Autofahrt aus dem Bundesstaat New York freiwillig den Behörden übergeben hatte. In New Mexico wird ihm vorgeworfen, zwei Jungen aus dem Umfeld der Serie "The Cleaning Lady" sexuell missbraucht zu haben. Jetzt meldet sich zusätzlich ein Vater aus Kalifornien, der von einem Übergriff auf seine Tochter berichtet. Die Staatsanwaltschaft beantragt Untersuchungshaft ohne Auflagen. Busfield weist alles zurück und erklärte in einem Video, das TMZ vorliegt: "Ich habe nichts getan." Er kündigte an, gegen die "Lügen" zu kämpfen.

Die neue Anschuldigung taucht in einem Antrag der Staatsanwaltschaft auf, in dem auch eine Verschärfung der Lage festgehalten wird: Laut District Attorney Sam Bregman soll sich ein Mann namens Colin Swift gemeldet haben, seine damals 16-jährige Tochter sei in Sacramento missbraucht worden – während eines Castings am B Street Theatre, das Busfield einst mitgründete. In dem Papier heißt es, Busfield habe die Jugendliche geküsst und ihr in die Hose gefasst. Zudem soll er die Familie gebeten haben, nicht zur Polizei zu gehen, wenn er dafür eine Therapie mache. Parallel werfen Ermittler dem Studio Warner Bros. "verzögerte und begrenzte" Kooperation bei internen Abklärungen rund um "The Cleaning Lady" vor, während die Behörden seit Ende 2024 ermitteln. In New Mexico stehen derzeit zwei Anklagepunkte wegen krimineller sexueller Kontakte mit Minderjährigen sowie ein Vorwurf der Kindeswohlgefährdung im Raum. Die Ankläger sprechen von einer "andauernden Gefahr" und einem Muster aus Annäherung, Grenzverletzungen und Ausnutzen beruflicher Autorität. Busfield ließ vor seiner Festnahme wissen: "Ich werde exkulpiert sein, das ist alles so falsch."

Privat ist Timothy Busfield seit Jahren mit Melissa Gilbert (61) verheiratet, beide leben ein eher zurückgezogenes Familienleben abseits großer Premieren. Der Schauspieler hat drei Kinder und verbrachte einen großen Teil seiner Karriere vor und hinter der Kamera – nicht nur in Serienhits, sondern auch auf Theaterbühnen, wo er Förderprojekte und Nachwuchsarbeit unterstützte. In seiner Laufbahn tauchten bereits früher heikle Episoden auf, darunter ein zivilrechtlicher Vergleich im Umfeld eines Falls aus den 1990er-Jahren sowie ein späteres Verfahren, das ohne Anklage endete. Während die neue juristische Auseinandersetzung Fahrt aufnimmt und die Produktion von "The Cleaning Lady" ohnehin eingestellt ist, richten sich nun viele Blicke auf das Umfeld der Beteiligten. Angehörige und frühere Weggefährten bitten in Statements und über Medien immer wieder um Rücksicht und Raum – vor allem für Familien und Kinder, die inzwischen im Fokus stehen.

Getty Images Bei ABCs Winter Press Tour 2020: Timothy Busfield im Langham Huntington in Pasadena

Getty Images Timothy Busfield spricht auf dem "Secrets and Lies"-Panel bei der TCA Winter Press Tour 2015 in Pasadena

Getty Images Melissa Gilbert und Timothy Busfield beim Fototermin "Busfiled/Gilbert"