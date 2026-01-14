Missbrauchsvorwürfe: Melissa Gilbert verteidigt ihren Mann

Melissa Gilbert (61) stellt sich öffentlich an die Seite ihres Mannes Timothy Busfield (68), gegen den in Albuquerque schwere Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen erhoben werden. Der Schauspieler, bekannt aus "The West Wing" und inzwischen auch als Regisseur tätig, hatte sich am Dienstag, 13. Januar, den Behörden in New Mexico gestellt, nachdem ein Haftbefehl wegen mutmaßlicher Übergriffe auf 11-jährige Zwillingsbrüder erlassen worden war. Die Jungen sollen Busfield am Set der Serie "The Cleaning Lady" kennengelernt haben, wo er seit der zweiten Staffel als Regisseur arbeitete. Während der 68-Jährige die Vorwürfe entschieden zurückweist, betont Melissa, sie unterstütze ihren Ehemann in dieser Phase und bitte darum, die Privatsphäre der Familie zu achten.

Kurz nach der Festnahme veröffentlichte Melissa über ihre Sprecherin Ame Van Iden erstmals eine persönliche Stellungnahme. "Sie erfüllt die Bitte von Tims Anwälten, sich öffentlich nicht zu äußern, solange das Gerichtsverfahren läuft", erklärte Van Iden gegenüber dem Magazin People. In dieser Zeit liege Melissas Fokus darauf, die große Patchwork-Familie zu unterstützen und durch die schwierige Situation zu begleiten. Parallel dazu meldete sich auch Melissas Lifestyle- und Mode-Marke Modern Prairie auf Instagram zu Wort. In einem Statement betonte das Unternehmen, die schweren Vorwürfe beträfen weder die Marke selbst noch ihre Community, man verurteile "Missbrauch in jeder Form" und halte an den Werten Sicherheit, Integrität und Respekt fest. Gleichzeitig hieß es, diese Angelegenheiten seien privat und würden Melissa oder die Marke nicht direkt betreffen, man respektiere die Privatsphäre der Familie und wolle sich weiter auf die Arbeit mit der eigenen Community konzentrieren.

Timothy selbst wählte deutliche Worte, um seine Sicht der Dinge zu schildern. In einem Video, das TMZ vorliegt, sagte der Schauspieler: "Ich habe diesen kleinen Jungen nichts angetan." Er sprach von "schrecklichen" Lügen und kündigte an, er werde mit einem starken Team kämpfen und sei überzeugt, am Ende freigesprochen zu werden. Sein Zivilanwalt Stanton "Larry" Stein bezeichnete die Anschuldigungen gegenüber People als "falsch und zutiefst beunruhigend". Privat galt das Paar, das 2013 heiratete, lange als eng verbunden; beide brachten Kinder aus früheren Beziehungen mit in die Ehe und betonten in Interviews immer wieder, wie wichtig ihnen ein stabiles Familienleben sei.

Getty Images Melissa Gilbert und Timothy Busfield, 2023

Getty Images Timothy Busfield und Melissa Gilbert bei der Eröffnungsparty von "Medea", 2020

Getty Images Melissa Gilbert und Timothy Busfield, 2023