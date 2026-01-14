Missbrauchsvorwurf: Timothy Busfield stellt sich der Polizei

Timothy Busfield (68) hat sich in Albuquerque der Polizei gestellt, nachdem in New Mexico ein Haftbefehl gegen den Schauspieler und Regisseur erlassen worden war. Die Behörden werfen ihm Kindesmissbrauch und "kriminellen sexuellen Kontakt mit einer minderjährigen Person" vor. Die mutmaßlichen Taten sollen sich während seiner Arbeit an der FOX-Serie "The Cleaning Lady" in den Jahren 2022 bis 2024 ereignet haben. In einem Statement an TMZ erklärte Timothy vor seinem Gang zur Wache: "Ich habe nichts falsch gemacht. Ich werde kämpfen. Es sind alles Lügen." Er sei freiwillig in die Stadt gekommen, um sich den Ermittlungen zu stellen und "diese Lügen zu bekämpfen".

Nach Angaben in den Ermittlungsunterlagen betreffen die Vorwürfe zwei Zwillingsbrüder, die als Kinder in der Serie mitwirkten. In der Strafanzeige heißt es weiter, die Kinder seien zum Zeitpunkt der ersten Vorfälle sieben und acht Jahre alt gewesen. Timothys Anwalt Larry Stein verweist hingegen auf eine von Warner Bros. beauftragte externe Untersuchung, bei der rund ein Dutzend Personen befragt worden seien und die "keine stützenden Belege" dafür gefunden habe, dass Timothy sich unangemessen verhalten habe. Warner Bros. teilte zudem mit, die Sicherheit von Minderjährigen habe "höchste Priorität" und man kooperiere mit den Behörden.

Zuvor hatte Timothy die Vorwürfe vehement zurückgewiesen. Bei einer polizeilichen Befragung, über die TMZ berichtete, sprach der Regisseur von einem "Racheplan" der Mutter der beiden Jungen. Sie soll wütend gewesen sein, weil ihre Söhne nicht erneut für eine Staffel der Serie besetzt wurden. Laut den Ermittlungsdokumenten wurde dieses Motiv auch von Hauptdarstellerin Elodie Yung benannt. Elodie berichtete Timothy, dass die Mutter gesagt habe, sie wolle "Rache", nachdem ihre Kinder nicht mehr Teil der Produktion waren. Kurz darauf habe er von Warner Bros. erfahren, dass eine Beschwerde gegen ihn eingegangen sei.

Getty Images Timothy Busfield bei der ABC Winter TCA Press Tour 2020 in Pasadena

Getty Images Timothy Busfield spricht auf dem "Secrets and Lies"-Panel bei der TCA Winter Press Tour 2015 in Pasadena

Getty Images Timothy Busfield beim "ThirtySomething" Celebration DVD Launch im Paley Center for Media, Beverly Hills, 18. August 2009

