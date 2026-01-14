So bodenständig verbrachte Prinzessin Kate ihren Geburtstag

Am vergangenen Freitag feierte Prinzessin Kate (44) ihren Geburtstag im kleinen Kreis – fernab von royalen Großveranstaltungen und Pomp. Die Prinzessin von Wales verbrachte den Tag im französischen Bistro "The Funghi Club" in Hungerford, Berkshire. Begleitet wurde sie dabei von ihrer Mutter Carole Middleton (70) und ihrer Schwester Pippa (42). Ein Facebook-Post des Restaurants schwärmte von Kate als "freudestrahlend und unglaublich charmant". Fotos gibt es von dem besonderen Anlass keine, doch die Neuigkeit sorgte dennoch für Aufsehen in dem kleinen Ort.

Das familiengeführte Lokal, bekannt für seine authentischen französischen Speisen zu erschwinglichen Preisen, bot den perfekten Rahmen für eine entspannte Feier. Auf der Karte stehen Klassiker wie Boeuf Bourguignon, Schnecken in Knoblauchbutter und Crêpes – und natürlich durfte auch ein Glas edler Wein nicht fehlen. Nur einen Tag zuvor hatte das royale Paar eine andere Seite des Alltags erlebt: Kate und Prinz William (43) besuchten das Charing Cross Hospital in West-London, um dem Personal und den Ehrenamtlichen für ihren Einsatz zu danken.

Bereits zuvor hatte Grant Harrold, der ehemalige Butler von König Charles (77), gegenüber Heart Bingo verraten, dass Kate ihren Ehrentag wohl ganz bodenständig verbringen wolle. "Ich kann fast garantieren, dass der König für seine Schwiegertochter eine Geburtstagsfeier ausrichtet", erklärte der royale Insider. Großartige Festlichkeiten erwartete Grant aber nicht. Vielmehr rechnete er mit einer kleinen, persönlichen Runde und einem Menü, das ganz nach dem Geschmack der Prinzessin sei. Bei den Geschenken sei sowohl mit etwas Praktischem als auch mit einem persönlichen Präsent, vielleicht einem Schmuckstück oder einem Deko-Highlight für das Zuhause, zu rechnen gewesen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate beim "Together At Christmas" Carol Service in der Westminster Abbey in London, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate beim Staatsbankett in Windsor, September 2025