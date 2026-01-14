So retteten Anna-Maria Ferchichi und Bushido ihre Ehe

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) schockten im vergangenen Jahr ihre Fans, als sie eine Beziehungspause verkündeten. Vor wenigen Tagen dann die Entwarnung: Die beiden haben wieder zueinander gefunden. Im Gespräch mit Bild plaudert die achtfache Mutter nun aus, wie ihr Verhältnis nach der Trennung war: "Es war richtig, dass wir ab Juni 2025 für ein halbes Jahr getrennt gewohnt haben. Wir haben uns trotzdem jeden Tag gesehen, auch wegen der Kinder. Vor allem aber haben wir offen über unsere Probleme geredet."

Während Anna-Maria versuchte, Klarheit über die Beziehung mit Bushido zu gewinnen, ließ der Rapper ihr ihren Freiraum: "Anis hat mir die Zeit gegeben, die ich gebraucht habe. Es gab keinen Streit, keine Eifersucht, keine neuen Partner, keine Forderungen. Dafür ist Anis zu selbstbewusst. Er wusste, dass er mich sonst verloren hätte." Offenbar war das genau das Richtige: Mittlerweile leben die beiden wieder unter einem Dach.

Ihr Liebescomeback machten die beiden am Montagabend bei einem Auftritt von Bushido öffentlich. Bei seinem Konzert in der Berliner Uber Arena sorgte der Musiker für eine Überraschung, als er während seines Auftritts seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi im Publikum begrüßte und erklärte: "Ich bin echt froh, heute Abend sagen zu können, dass meine Frau hier ist." Backstage bestätigte Anna-Maria strahlend gegenüber Bild: "Ja, Anis und ich sind wieder ein Paar."

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria und Anis Ferchichi im Juli 2024

Imago Bushido und Anna-Maria Ferchichi bei der Bertelsmann Sommer Party 2025 in Berlin

Instagram / anna_maria-ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Dezember 2025