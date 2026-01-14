Streit am Strand eskaliert: Frau bespuckt Bill Kaulitz

Eigentlich sollte es ein herrlich entspannter Strandtag werden, doch die Idylle mit Bruder Tom (36), Schwägerin Heidi Klum (52) und Hündin Alfia endete für Bill Kaulitz (36) in einem handfesten Eklat. Friedlich im Schatten auf dem Handtuch sitzend, wurde der Tokio-Hotel-Sänger plötzlich von einer völlig enthemmten Fremden attackiert. Die Frau schrie ihn an, warf Alfia vor, "den Strand zu vergiften" und Krankheiten zu übertragen, entblößte sich mehrfach und drückte Bill wiederholt ihren Zeigefinger auf die Nase. "Wenn Leute einen dann anfassen, ist das wirklich krass", berichtet er im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". Als er die Dame aufforderte, ihn nicht mehr zu berühren, spuckte sie ihm schließlich sogar ins Gesicht. "Ich habe am ganzen Körper gezittert", schildert Bill den schockierenden Augenblick.

Tom betont, dass die Frau völlig aus dem Nichts die Fassung verloren habe, während sich Hündin Alfia am Strand vorbildlich verhielt: "Die saß ganz lieb mit dir auf einem Handtuch im Schatten. Dann kommt diese Frau an und flippt so dermaßen aus", erinnert sich Tom in dem Podcast. Erst als die Zwillinge mit Nachdruck deutlich machten, dass sie Abstand wollten, endete der Angriff. Dass ausgerechnet seine geliebte Vierbeinerin zum Auslöser für diesen Hass wurde, trifft Bill als Tierliebhaber besonders hart. Erst kürzlich musste der gebürtige Leipziger massiven Ärger mit einer Airline wegen seiner Hunde verkraften.

Trotz der unschönen Begegnung zieht Bill Kaulitz ein positives Fazit aus seiner einmonatigen Podcast-Winterauszeit, die mit der neuen Folge am 14. Januar endete. Auf einer XXL-Yacht-Party zu Silvester erlebte der Tokio-Hotel-Frontmann einen überraschenden Moment, der ihm hörbar Freude bereitete: "Ich bin gut ins neue Jahr gestartet, denn ich habe direkt geknutscht", berichtet er im Podcast. Über seinen Flirt verrät Bill nur so viel, dass es sich um "einen Cowboy, einen ganz Süßen" handelt, der ihm offensichtlich den Jahreswechsel versüßte. Laut Bill werde ihn der geheimnisvolle Mann schon bald in seiner Wahlheimat Los Angeles besuchen.

billkaulitz Sänger Bill Kaulitz im Januar 2026

Getty Images Kayla Betulius, Henry Samuel, Tom Kaulitz, Heidi Klum, Erna Klum, Bill Kaulitz und Johan Samuel

Screenshot Sänger Bill Kaulitz freut sich über zweiten Hund, Screenshot Dezember 2025.