Trennung von JJ: Katie Price teilt mysteriöse Botschaften

Reality-Ikone Katie Price (47) lässt nach ihrer vermeintlichen Trennung von JJ Slater die Hüllen fallen – zumindest emotional! Auf Instagram feuerte das ehemalige Glamour-Model eine Salve an deutlichen Botschaften ab, die keinen Zweifel daran lassen, wie sie über ihre fast zweijährige Beziehung denkt. "Wenn ich mich um etwas kümmere, dann kümmere ich mich richtig. Wenn ich keinen Bock habe, dann habe ich wirklich keinen verdammten Bock!", postete Katie in ihrer Instagram-Story. Die fünffache Mutter scheint entschlossen, ein neues Kapitel aufzuschlagen, nachdem Berichte über das Beziehungsende Anfang des Jahres die Runde machten. Experten sehen laut der Daily Mail in dem Scheitern weniger Drama als vielmehr fundamentale Unterschiede zwischen den Lebensphasen der beiden – ein klassisches Problem bei Beziehungen mit größerem Altersunterschied.

Doch Katie blieb nicht bei einem Statement – sie legte nach! In einer weiteren Instagram-Story teilte sie ein Zitat, das tief blicken lässt: "Eine Frau, die viele Traumata allein geheilt hat und trotzdem ihr Herz rein hält, ist keine Frau. Sie ist eine Alchemistin. Sie ist Magie." Diese Worte von "Mystics Truth" zeigen eine nachdenklichere Seite der TV-Persönlichkeit, die offenbar ihre schweren Zeiten reflektiert und daraus Kraft schöpft. Katie, die in der Vergangenheit öffentlich über ihre finanziellen Probleme, rechtlichen Schwierigkeiten und das Chaos in ihrer "Mucky Mansion" sprach, präsentiert sich nun als Frau, die aus ihren Erfahrungen gelernt hat. Ein weiteres geteiltes Zitat unterstrich diese Entwicklung: "Echte Intimität entsteht nicht in Schlafzimmern, sondern in Gesprächen, in denen deine rohen Gedanken, Ängste und Wahrheiten mit Liebe, Geduld und dem Wunsch zu verstehen begegnet werden." Diese philosophischen Einblicke deuten darauf hin, dass Katie möglicherweise erkannt hat, was in ihrer Beziehung zu JJ gefehlt hat – eine tiefere emotionale Verbindung jenseits der Oberflächlichkeiten des Showbusiness.

Für 2026 hat Katie große Pläne. In einem YouTube-Video sprach sie über ihre Ziele für das neue Jahr – bezeichnenderweise ohne JJ auch nur einmal zu erwähnen. "2026: Musik-Tour, Podcast-Tour, ich und Kerry machen eine weitere Tour. Ich habe diese TV-Sachen, die ich letztes Jahr angefangen habe und die dieses Jahr rauskommen", verkündete sie selbstbewusst. Gleichzeitig plant Katie weitere Schönheitsoperationen, darunter einen Brazilian Butt Lift, und möchte ihrem Sohn Harvey (23) seinen ersten Drink in Las Vegas spendieren. Quellen aus ihrem Umfeld berichten jedoch auch von Sorgen, dass Katie zu schnell in die nächste Beziehung stürzen könnte – ein Muster, das sich in ihrer Vergangenheit bereits mehrfach gezeigt hat. Doch diesmal scheint sie tatsächlich gewillt zu sein, erst einmal auf sich selbst zu fokussieren, bevor sie wieder ihr Herz öffnet.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

IMAGO / Cover-Images Katie Price und JJ Slater, März 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice John Joe Slater, Katie Price und Harvey Price, 2024