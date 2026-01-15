Aleks widerspricht Ex Vanessas "Prominent getrennt"-Zusage

Bei der Premiere der neuen Staffel von #CoupleChallenge hat Aleksandar Petrovic (34) ein klares Statement abgegeben. Im Gespräch mit Promiflash widersprach der Realitystar den Aussagen seiner Ex-Partnerin Vanessa Nwattu (26), die ihre Teilnahme an der Show Prominent getrennt unter anderem aus finanziellen Gründen erklärt hatte. Aleks zeigte sich über diese Behauptungen sichtlich ungehalten. "Absolut gar nicht notwendig, absoluter Quatsch", kommentierte er und fügte hinzu, dass er alle Zahlungsbelege als Beweis vorliegen habe, um die Angaben seiner Ex zu widerlegen.

Hintergrund der Kontroverse ist Vanessas öffentliche Erklärung, dass die Teilnahme an "Prominent getrennt" für sie unter anderem eine wirtschaftliche Entscheidung gewesen sei. Nach dem Dreh von Temptation Island VIP stand sie laut eigener Aussage mit nichts da. Aleks hingegen stellt dies entschieden in Frage. Er deutete laut Promiflash an, sich zu einem späteren Zeitpunkt ausführlicher dazu äußern zu wollen, blieb jedoch in seinen Aussagen bisher knapp. "Also das stimmt nicht, was behauptet wird. Und da werde ich mich wirklich, wenn es so weit ist, dann zu äußern. Absoluter Bullsh*t", ärgerte er sich.

Im Netz musste sich Vanessa bereits vorab für ihre Teilnahme an "Prominent getrennt" rechtfertigen. In einer ausführlichen Instagram-Story schilderte die Influencerin, dass es für sie vor allem um den finanziellen Aspekt gegangen sei. "Prominent getrennt ist für mich auch eine Einnahmequelle, also ein Job. Ein Job, den ich mir zu diesem Zeitpunkt schlicht nicht leisten konnte, abzusagen", erklärte Vanessa offen. Sie machte dabei deutlich, dass dies auch bei früheren Formaten oft der Grund für ihre Teilnahme gewesen sei.

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic, Reality-TV-Stars

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Aleks Petrovic, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Januar 2026